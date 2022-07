Urgent : Foniké, Djanii Alpha et Billo conduits en prison…leur procès s’ouvre ce vendredi

CONAKRY- Oumar Sylla « alias Foniké Menguè », le rappeur Alpha Midiaou Bah « alias Djanii Alfa » et M. Mamadou Billo Bah, respectivement Coordinateur national, Responsable de la citoyenneté et Responsable de la mobilisation et des antennes du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), ont été écroués ce jeudi 7 juillet 2022.

Déférés au TPI de Dixinn en fin de matinée après leur passage à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) où ils étaient en garde à vue depuis leur arrestation, le 05 juillet dernier, ces cadres du mouvement citoyen -qui exige le retour à l’ordre constitutionnel-, ont été entendus par un juge d’instruction. Lequel a décidé de les placer sous mandat de dépôt ce jeudi, 07 juillet 2022.

Ils sont tous poursuivis pour outrage à magistrat et injures. Leur procès s’ouvrira ce vendredi 08 juillet 2022. Ils passeront leur journée en détention.

« Le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn a décidé de prendre cette affaire en flagrant délit et elle devra être jugée demain vendredi, 08 juillet 2022. Dans le cadre de cette procédure, nos clients sont poursuivis pour outrage à magistrat et injures », a fait savoir maitre Halimatou Camara, membre du pool d'avocats du FNDC.

