Arrestations en Guinée : L’ambassade des États-Unis interpelle le Gouvernement

CONAKRY- L'Ambassade des Etats-Unis à Conakry vient d’interpeller le Gouvernement guinéen alors que des cas d’arrestations d’acteurs politiques et de la société civile se sont multipliés ces derniers jours dans la capitale guinéenne.

Le cas le plus emblématique et qui suscite encore l'indignation, concerne l'interpellation musclée de trois leaders du FNDC. Mais d'autres figures importantes de l'ancien régime sont en détention depuis des mois.

La représentation diplomate américaine exhorte le Gouvernement de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d'une procédure régulière par le biais d'un processus judiciaire transparent.

« L'Ambassade des Etats-Unis à Conakry suit de près les arrestations de personnalités politiques en Guinée au cours des derniers mois. Le droit à la liberté d'expression et à une procédure régulière est primordial pour maintenir la paix et défendre les valeurs démocratiques », a indiqué l’ambassade dans un communiqué consulté par Africaguinee.com.

Il y a quelques jours, le diplomate américain en poste à Conakry, Troy Damian Fitrell, avait instamment demandé au Gouvernement et à la junte d’œuvrer pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Il avait averti que plus la transition dure, plus ils feront face à la frustration des populations.

Les Etats-Unis exhortent le gouvernement guinéen et les acteurs sociopolitiques à trouver un terrain d’entente pacifique pour une collaboration continue et un dialogue ouvert.

« Nous demandons au gouvernement guinéen de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d'une procédure régulière par le biais d'un processus judiciaire transparent », conclut la note de l’ambassade.

A suivre…

Africaguinee.com