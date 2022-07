Le lourd bilan de l’accident de Seredou: 09 morts dont 4 enfants et une femme enceinte

CONKARY-Le bilan de l’accident de circulation survenu hier mardi 05 juillet 2022, entre Zobroma et la sous-préfecture de Seredou dans la préfecture de Macenta est très lourd. On dénombre pour l'instant 9 morts. Parmi les victimes, il y a 4 enfants et 3 femmes dont une enceinte, a appris Africaguinee.com. Plusieurs blessés ont aussi été enregistrés dont 12 cas graves nous apprend-t-on.

"Quand j'ai reçu l'information, j'ai subitement bougé avec le DPS (directeur préfectoral de la santé) et le directeur de l'hôpital en compagnie de deux ambulances. Sur place nous avons trouvé 5 morts. Nous avons rapidement évacué les blessés vers le centre de santé de Seredou. C'est là où les 4 autres ont rendu l'âme. Il y'a eu plusieurs blessés dont 12 cas extrêmement grave. Nous sommes à l'hôpital comme ça avec les médecins qui sont en train de s'occuper des blessés", nous a confié Ousmane Diallo, préfet de Macenta.

Pour rappel l'accident s'est produit hier vers 19h sur la colline de la forêt classée de Ziama située à environ un kilomètre de la sous-préfecture de Seredou. Le véhicule accidenté qui est un minibus provenait de Faranah pour Nzérékoré quand il a percuté un autre bus en partance vers Conakry. Le véhicule s'est ensuite renversé dans le ravin avec plusieurs passagers à bord.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

