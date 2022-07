Guinée : La Lonagui lance un nouveau produit en partenariat avec Senditoo et DML

CONAKRY-La Loterie Nationale de Guinée (Lonagui) vient de tisser un partenariat avec deux entreprises de la place en vue de la promotion de son nouveau produit dénommé « Loto Fortune». Il s'agit de Senditoo partenaire de la société de téléphonie mobile MTN Guinée et de DML Lottery, premier distributeur Orange Money sur toute l'étendue du territoire national. Toutes ces deux entreprises ont été recrutées par la Lonagui, dans le cadre du respect du contenu local, tel que prôné par les nouvelles autorités.

Le lancement officiel de ce pari sportif et de toutes formes de loterie a été fait dans la journée de ce mardi, 05 juillet 2022 à Conakry. La cérémonie présidée par monsieur Bondo Condé, Directeur Général adjoint en charge des finances de la Lonagui, s'est déroulée en deux temps (Senditoo à Coronthie et DML Lottery à la maison des jeunes de Kipé).

Dans la dynamique de l'extension de ses produits et de la forte mobilisation des recettes qui seront sécurisées à travers des comptes marchands, la nouvelle équipe dirigeante de la Lonagui a jugé utile de faire appel à des compétences locales. C'est dans ce cadre qu'un partenariat d'une durée d'un an a été scellé avec Senditoo et DML Lottery.

« On a fait appel à des partenaires locaux qui sont DML et Senditoo pour défendre nos produits sur le territoire national. Ils sont déterminés à nous accompagner. Et, la Lonagui ne ménagera aucun effort pour les soutenir dans notre partenariat. L'objectif à atteindre c'est de rendre les parieurs heureux et fortunés. On va faire l'extension de nos produits, de Conakry jusqu'à Yomou pour que les parieurs puissent avoir accès facilement », a déclaré Bondo Condé, directeur général adjoint en charge des finances à la Lonagui.

Prenant la parole, madame Kamano Élisabeth N'Gamet Mara, responsable commerciale et des partenariats à Senditoo a tenu à préciser que son entreprise a été recrutée grâce à sa capacité de distribution du service Mobile Money. Ensuite, elle a donné plus de détails sur le nouveau produit mis à la disposition des parieurs guinéens.

« Ils ont coopté Senditoo parce-que nous avons déjà une grande capacité de mobilisation et de gestion en terme de distribution Mobile Money que vous trouvez dans les coins de rues à Conakry. Vous verrez des kiosques un peu partout à Conakry et à l'intérieur du pays. Ce jeu est composé du loto et du paris sportif. Au niveau du loto, nous avons quatre types de jeu et la mise minimum est de 2000 francs guinéens mais ça peut aller jusqu'à 50.000 GNF et au-delà. Quand vous pariez, quelque soit l'issue du jeu, vous avez au moins la chance de recouvrer ce que vous avez eu à miser.

C'est-à-dire, si quelqu'un mise sur 2000 francs guinéens, s'il perd, il a au moins la chance de pouvoir récupérer ses 2000 GNF. En plus, la Lonagui a choisi MTN pour éviter que l'argent circule dans les mains des gens. Les parieurs vont jouer dans nos différents coins, les montants seront versés sur un compte marchand et directement versé sur le compte de la Lonagui. C'est une façon de sécuriser les fonds pour que chacun gagne un peu », a expliqué la responsable commerciale et des partenariats à Senditoo.

Pour sa part, Alseny Diallo coordinateur général de DML a mis l'accent sur les avantages à tirer de cette collaboration avec la Lonagui. Selon lui, le partenariat qui a été matérialisé par le lancement des activités va leur permettre de diversifier leurs activités.

« Nous sommes partenaires avec une société téléphonique de la place notamment Orange Guinée. On a développé beaucoup de points de vente à travers le pays. Et, la Lonagui veut aussi diversifier ses partenaires. Nous pensons que cela va permettre de créer beaucoup d'emplois dans le pays et contribuera à améliorer nos chiffres d'affaires », a-t-il dit tout en précisant que des points de vente seront créés dans le but de booster les activités de la Lonagui.

Pour l'atteinte des objectifs assignés à la Loterie Nationale de Guinée (Lonagui), les deux nouveaux partenaires que sont Senditoo et DML Lottery s'engagent à s'investir efficacement pour que l'ensemble du pays soit couvert par les jeux de loterie très prisés par une frange importante de la population.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23