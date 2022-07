Gestion déléguée du CHU Donka : Au-delà des caricatures, la vérité des faits…

CONAKRY-La gestion du « nouveau » Centre Hospitalier Universitaire de Donka (CHU Donka) a été confiée au Groupe Canadien en Gestion Hospitalière piloté par Netsen Group. La durée du contrat est de cinq ans. Le Groupe Canadien réalisera ce projet en collaboration avec l'Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHU Montréal) et CIM Conseil. Des organisations ayant une expertise reconnue mondialement en activation, gestion et technologies hospitalières.

Mais depuis l’annonce de l’attribution de cette concession à ce Groupe Canadien, l’on assiste çà et là à toute sorte d’affabulations. Certains évoquent une « privatisation » d’un patrimoine national et des travailleurs, mal informés, se sentent menacés par une éventuelle « perte d'emploi » sont vent debout. Bref, les commentaires erronés vont dans tous les sens. De quoi s’agit-il concrètement ?

Au-delà des caricatures qu’on prête à ce contrat de « gestion déléguée », attribuée à ce Groupe Canadien, Africaguinee.com, à travers cette enquête rondement menée, livre la vérité des faits.

C’est un secret de polichinelle. En matière de santé publique, la Guinée a encore du chemin pour pouvoir offrir des soins de santé de qualité à sa population. Pour inverser cette tendance, en novembre 2015, les autorités, avec un financement de la Banque Islamique de Développement (BID) et du Fonds Saoudien, ont lancé les travaux de rénovation et de reconstruction de l’Hôpital Donka. Dès au départ, il était question, après la fin des travaux, de confier la gestion du nouveau CHU à un concessionnaire pendant une période donnée. L’idée est d’ailleurs venue de la BID, le principal bailleur de fonds, renseigne une source bien au fait de ce dossier. Mais il ne s’agit guère d’une privatisation mais plutôt d’une gestion déléguée.

La raison fondamentale de cette gestion concédée est toute simple : séparer la fonction de gestion hospitalière de la fonction des soins ; améliorer la gestion administrative, financière, humaine et matérielle du CHU ; rompre avec les anciennes pratiques dans nos hôpitaux.

Il y a aussi des équipements très sophistiqués qui ont été achetés et qui nécessitent une formation du personnel en charge de son exploitation et de sa maintenance (renforcement de capacité) … Donc, il fallait ramener un gestionnaire qui allait s'occuper de l'exploitation et de la formation du personnel pendant une certaine période.

Au bout des cinq ans, cette option aura ainsi permis entre autre d’avoir une gestion saine et efficiente de l’hôpital, une pérennisation de cet important investissement, une réduction substantielle des évacuations sanitaires couteuses à l’étranger, une amélioration des conditions d’accueil, des soins des patients et des conditions de vie et de travail du personnel.

Avènement du CNRD au pouvoir…

A l’avènement du CNRD au Pouvoir, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, a repris le dossier et fait des propositions en janvier dernier relative à l’ouverture et la mise en concession de l’Hôpital National Donka conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25/11/2021 et aux instructions de Monsieur le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Ainsi, sur recommandation du Gouvernement, une Commission de travail composée du Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, du Ministère du Budget, de la Direction Nationale du Contrôle de Marchés Publics, de L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique avait été mise en place.

Dans la perspective de l’ouverture graduelle du Centre Hospitalier Universitaire de Donka (CHU Donka), le 14 avril dernier, le Gouvernement avait pris plusieurs décisions en Conseil des Ministres pour la mise en œuvre de la concession en vue d’une ouverture graduelle du CHU de Donka.

Que dit la concession du CHU Donka

Le contrat de gestion déléguée, couvre une durée totale de cinq (5) ans répartis en deux (2) phases : trois (3) ans de mise en place et de gestion et deux (2) ans pour le transfert graduel de la gestion à l’État. À préciser que la formation et le transfert d’expertise commenceront dès la première année de la concession.

Contrairement à ce que racontent certains, l’hôpital ne sera pas privatisé. Dans le processus de dotation des services, les fonctionnaires de Donka seront d’ailleurs prioritaires, assure une source. Toutefois, leur niveau sera évalué en vue d’adapter les formations qui seront offertes. Après cette phase, un planning de formation continu sera établi.

On apprend d’ailleurs, que les experts du groupe sont déjà là pour la préparation de l’ouverture et la mise en place du plan de gestion afin de faire de l’Hôpital National Donka, un CHU moderne qui répond aux standards internationaux dans les cinq ans.

Le planning de renforcement de capacités prévoit des formations à Conakry mais aussi au Canada ainsi que la délocalisation de certains programmes Canadiens à Conakry.

Avantages de la gestion déléguée

Le Groupe Canadien a placé au cœur de son action : la formation et le transfert d’expertise au personnel Guinéen pour préparer la relève, l’amélioration de la qualité des soins, la digitalisation de toutes les fonctions de l’hôpital avec la mise en place du Dossier Patient Électronique, la collecte des données en vue de la mise en place future de la Couverture Maladie Universelle (CMU), ainsi que l’augmentation et la sécurisation des recettes de l’hôpital en vue d’une réduction substantielle de la subvention de l’État et des évacuations sanitaires pour toutes les spécialités offertes par le CHU de Donka.

Désormais, le cadre de gouvernance de l’hôpital va « radicalement » changer. Une équipe d’experts en gestion hospitalière sera au centre de la gouvernance du CHU Donka qui sera surtout axée sur le suivi d’indicateurs de performance pour toutes les fonctions de gestion hospitalière.

L’autre avantage de cette concession est la formalisation des procédures de gestion interne, la digitalisation de la gestion administrative et financière et la mise en place d’un cadre d’imputabilité du personnel et de reddition de compte systématique (rapport de caisse, rapports financiers, audit interne, etc…).

La concession prévoit aussi la mise en place de procédures de suivi et contrôle de tous les processus de facturation, contrôle des recettes et des dépenses, etc…, l’implémentation de mécanismes d’approvisionnement favorisant la transparence et l’analyse du rapport qualité /coûts ainsi que le renforcement de la gestion des achats et des stocks.

Dans cette perspective, des audits cliniques seront aussi réalisés pour identifier les besoins de formation du personnel. Il est également prévu la mise en place et l’opérationnalisation du Dossier Patient Électronique qui automatisera l’ensemble du parcours du patient : de son admission au CHU jusqu’à sa sortie.

