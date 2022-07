Urgent : Cellou Dalein appelle à la mobilisation pour libérer Fonikè Menguè et Cie…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a appelé ce mardi 5 juillet 2022, à la mobilisation pour la libération des leaders du FNDC arrêtés cet après-midi par la police. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée se dit « profondément choqué et indigné » par ces arrestations.

« Je suis profondément choqué et indigné par la barbarie qui a caractérisé l’arrestation, injuste et illégale, par les forces de l’ordre, des principales figures du FNDC que sont Oumar Sylla, alias « Fonikè Menguè », Coordonnateur national du FNDC et ses collaborateurs Alpha Midiaou Bah, alias « Djanii Alfa » et Billo Bah. Je condamne énergiquement l’arrestation arbitraire et violente de ces vaillants acteurs de la société civile. Mobilisons-nous tous pour leur libération! », a appelé Cellou Dalein Diallo.

Ces responsables du FNDC étaient en pleine conférence de presse lorsque des policiers de la Brigade de répression et du banditisme (BRB) ont fait irruption dans la salle. Les agents venus sans mandat ont alors intimé aux dirigeants du FNDC de stopper leur conférence. Le ton monte dans la salle, remplie de journalistes, médusés par la tournure des évènements.

Ils ont d’abord commencé par arrêter Billo Bah, responsable des antennes du FNDC, qu’ils ont embarqué dans un pick-up, ensuite Alpha Midiaou Bah « Djani Alpha ». Dans une atmosphère de chao total, ils ont enfin « cueilli » le leader du FNDC Oumar Sylla Foniké Mengué, trainé par terre, avant d’être embarqué.

