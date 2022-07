Guinée : le film de l’arrestation de Foniké Mengué à Conakry…

CONAKRY-Le Coordinateur national du FNDC -Front national pour la Défense de la Constitution- et deux autres leaders du mouvement, l’artiste rappeur Djani Alpha et Billo Bah, ont été arrêtés ce mardi 5 juillet 2022 à Conakry, et conduits manu-militari vers une destination inconnue.

Ces responsables du FNDC étaient en pleine conférence de presse lorsque des policiers de la Brigade de répression et du banditisme (BRB) ont fait irruption dans la salle.

Les agents venus sans mandat ont alors intimé aux dirigeants du FNDC de stopper leur conférence. Le ton monte dans la salle, remplie de journalistes, médusés par la tournure des évènements.

Ils ont d’abord commencé par arrêter Billo Bah, responsable des antennes du FNDC, qu’ils ont embarqué dans un pick-up, ensuite Alpha Midiaou Bah « Djani Alpha ». Dans une atmosphère de chao total, ils ont enfin « cueilli » le leader du FNDC Oumar Sylla Foniké Mengué, trainé par terre, avant d’être embarqué.

Les policiers ont démarré en trombe, laissant derrière des journalistes pantois et traumatisés. Merci de regarder le film de ces arrretations très musclée.

Nous y revendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com