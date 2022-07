Foniké Mengué en "fuite"? Le coordinateur du FNDC tranche...

CONAKRY-Le coordinateur national du front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a-t-il quitté la Guinée ? C’est ce qu’a « insinué » ce mardi 5 juillet 2022, le procureur Charles Alphonse Wright qui s’exprimait chez nos confrères de « Fim Fm ».

Le magistrat a annoncé qu’il a ordonné ses services de rechercher et d’arrêter Oumar Sylla alias Foniké Mengué, qui, a-t-il relever serait déjà hors du pays.

Qu’en est-il concrètement ? Joint par Africaguinee.com, l’activiste a annoncé qu’il animera une conférence de presse avec ses collègues du FNDC à 13h.

« On a une conférence de presse à 13h, moi-même je serai là. Comme ça, on saura si je suis en fuite ou non », a-t-il indiqué brièvement.

Ladite conférence est prévue au siège du mouvement citoyen « FNDC », fer de lance de la lutte contre le troisième mandat sous Alpha Condé.

A suivre…

Africaguinee.com