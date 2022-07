Foniké et cie en garde à vue: Sidya s’indigne…le FNDC donne ses premières consignes

CONAKRY-Les leaders du front national pour la défense de la constitution arrêtés ce mardi 5 juillet 2022, ont été conduits à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), dans la commune de Kaloum.

Selon une source proche de la DPJ, Oumar Sylla « Foniké Mengué », Djanii Alpha et Billo Bah, sont en audition. Pendant ce temps, les messages d’indignation continuent de fuser au sein de la classe politique. Tout comme Cellou Dalein Diallo, l’ancien premier ministre Sidya Touré appelle à la mobilisation pour leur libération.

« C’est avec une grande indignation que j’ai visualisé la façon brutale et inhumaine avec laquelle des leaders du FNDC dont le Coordinateur ont été arrêtés. Ces pratiques que je pensais révolues nous interpellent tous dans notre combat pour la démocratie. Tous pour leur libération », a appelé le leader de l’Ufr.

Dans une déclaration publiée ce soir, le Fndc a appelé le « peuple de Guinée » à rester mobilisé et à l’écoute des « consignes qui sont imminentes ».

Oumar Sylla « Foniké Mengué », Billo Bah, Alpha Midiaou Bah « Djani Alpha » étaient en pleine conférence de presse lorsque des policiers de la Brigade de répression et du banditisme (BRB) ont fait irruption dans la salle. Ils ont été arrêtés manu-militari ensuite embarqués. Le FNDC dénonce des traitements inhumains et dégradants.

« En dépit du caractère coopérant de nos camarades, Mamadou Billo BAH et Alpha Midiaou BAH alias DJANI Alpha ont été sévèrement bastonnés et, quant au Coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla alias Fonike Mengue, il fut trimballé à même le sol par l'escadron du sale boulot avec des injures tout en crachant sur son visage », fustige le mouvement citoyen qui exige la libération immédiate et sans condition des détenus politiques « injustement arrêtés » pendant l'exercice de leur droit de réunion et d’association.

« Le FNDC tient pour responsable le CNRD et le Gouvernement de tout ce qui adviendra aux leaders du mouvement citoyen qui, au moment de leur arrestation, ont reçu des coups et blessures. LeFNDC invite le Peuple de Guinée à rester mobilisé et à l'écoute des consignes pour des actions imminentes », a invité le Fndc

A suivre…

Africaguinee.com