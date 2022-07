La Fondation Orange Guinée (FOG) signe un protocole avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)

La Fondation Orange Guinée, engagée depuis maintenant 6 ans auprès des populations guinéens pour favoriser un accès égal à la santé, la culture et l’éducation, signe un protocole avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur , de la Recherche Scientifique et de l’Innovation pour accroitre son engagement auprès des jeunes par la mise en oeuvre de programmes favorisant le renforcement de compétences, l’accès aux formations et le développement d’une expertise adaptée aux besoins du marché.

Ce protocole signé le Lundi 27 Juin 2022 légitime ses interventions dans le domaine en s’appuyant sur la vision et poltique du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ,de la Recherche Scientifique et de l’innovation.

Il s’agit pour la Fondation Orange Guinée , avec le concours de son fondateur- Orange Guinée- de :

contribuer à l’accessibilité des formations certifiantes via la numérique– Université Virtuelle, à l’image des pays de la sous région ou formations aux métiers de demain–

proposer des contenus & équipements – appui aux départements d’énergie photovoltaique, bibliothèques pour les écoles doctorales -

ou encore s’investir auprès du Ministère dans la mise en place d’infrastructures et connectivité requises pour l’orientation des bacheliers, l’acceuil des étudiants

La signature de ce protocole vient confirmer la volonté conjointe d’oeuvrer pour une mobilisation des ressources et moyens au service de la jeunesse guinnéenne, en droite ligne avec la politique du Ministère , forte de l’expertise des deux parties mutuellement engagées à l’émergence de jeunes professionnels, suffisament outillés pour embrasser le monde du travail.

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée s’engage pour un accès égal à l’éducation, la santé et la culture.

Ses programmes entendent contribuer à l’amélioration de la santé maternelle et infantile ; au renforcement de l’employabilité des jeunes, l’autonomisation des femmes ; la réinsertion et employablité des jeunes et la préservation du patrimoine culturel

En savoir plus : https://www.orange-guinee.com/fr/fondation.html