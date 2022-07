Université Nongo Conakry "UNC" : Les étudiants de la 13ème promotion reçoivent leurs diplômes…

CONAKRY- Les Étudiants de la 13ème promotion de l’Université Nongo Conakry (UNC) ont reçu leurs diplômes de fin d'étude, ce samedi 2 juillet 2022. Parmi les 274 étudiants inscrits dans les différents départements, 190 ont décroché leur admission, soit 69% de taux de réussite.

Parents, amis, encadreurs, étudiants et des invités de marques se sont mobilisés tôt ce matin dans l'enceinte du stade « Général Lansana Conté de Nongo », pour partager avec ces nouveaux diplômés ce moment historique ‘’inoubliable’’ qui marque le couronnement de plusieurs années de dur labeur.

Cet grand événement marqué par la présence du ministre guinéen délégué à la défense nationale a été parrainé par Mamadou Antonio Souaré, président du Horoya Atletic Club et président du conseil d'administration de SAM-GBM.

Dans son discours de circonstance, le Fondateur de l'Université Nongo Conakry (UNC) a expliqué les mérites et les qualités qui font que son institution d'enseignement supérieur se démarque toujours de la concurrence.

"L'Université Nono Conakry s'est inscrite résolument dans le processus de promotion de la qualité. Pour preuve, 11 (onze) de nos programmes de Licence sont accrédités par l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité (ANAQ). Si on compte le programme qui a obtenu l'autorisation d'ouverture il y a un an et pour une période de fonctionnement de 05 ans, cela donne 12 programmes de Licence agréés et accrédités sur 12 implantés, soit un taux de 100%.

En plus, l'Université Nono Conakry, a obtenu de l'ANAQ l'Habilitation à délivrer 21 programmes dont 15 en Licence et 6 en Master. C'est aussi dans ce cadre de la quête de qualité que notre Université a été élue membre de l'Association Universitaire de la Francophonie (ALF), lui ouvrant ainsi de grandes opportunités de partenariat", a expliqué Mamadou Cellou Souaré.

Poursuivant son intervention, il adressé ses remerciements à l'endroit de ses étudiants et tous encadreurs de l'UNC.

"Tous les ans, nous nous rendons compte que les objectifs d'émulation pédagogique sont en train d'être atteints par mes étudiants. Chacun essaie d'améliorer ses méthodes de travail, ses attitudes et ses comportements pour mériter le diplôme de I'UNC et être cité parmi les heureux récipiendaires à l'occasion des cérémonies de remise des diplômes. Que le personnel de l'Université -Administrateurs, Enseignants, Chercheurs, Techniciens, Agent de Sécurité, Agent d'Entretien, Partenaires Extérieurs- soit, sans exception aucune, encore une fois remercié et félicité pour la qualité et l'efficacité de son travail au compte de l'année Universitaire 2021-2022", a formulé Mamadou Cellou Souaré.

Le Ministre délégué à la défense nationale, un des invités de marque à cette cérémonie, a quant à lui, invité les cadres guinéens à partager leur savoir en allant dans les universités pour donner des cours aux étudiants.

"C'est un devoir pour chaque cadre d'apporter sa pierre à l'édifice national par l'éducation de nos enfants. Je demande aux jeunes, l'éducation en suite l'instruction. Quand on est instruit, si on n'est pas bien éduqué on ne pourra que faire mauvais usage de ce qu'on a appris. La Guinée a tellement de professeurs, tellement de docteurs que si chacun se portait volontaire pour venir enseigner en se disant qu'on doit ça à la Guinée, cela allait renforcer le niveau des étudiants guinéens parce que l'avenir de nos enfants c'est l'avenir de la Guinée", a déclaré le Général à la retraite Aboubacar Sidik Camara.

Le représentant du parrain de cette cérémonie de remise de diplômes de la 13ème promotion de l'Université Nongo Conakry a, à son tour envoyer un message aux récipiendaires. Au nom de M. Mamadou Antonio Souaré, le Colonel Maurice Akoï Koïvogui a invité ces étudiants sortants de se battre sur tous les fronts pour obtenir un emploi.

"Je remercie tous ces étudiants ainsi que leurs parents qui ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau. Aujourd'hui vous êtes diplômés, mais, il y a une autre vie après l'université, celle du marché de l’emploi. Je demande donc à ces récipiendaires de ne pas rester à la maison. Je les invite à se lever, se battre pour trouver de l'emploi. La société GBM ouvre ses portes la 13ème promotion de l'Université Nongo Conakry", a lancé le représentant du parrain de cette cérémonie.

Dans son intervention, le président du conseil des étudiants de l'Université Nongo Conakry a formulé des remerciements à l'endroit de tous les parents et encadreurs qui ont participé de près ou de loin à la formation et à l'encadrement de ces récipiendaires.

"Cette fierté que nous avons aujourd'hui, nous la devons à nos parents, ces parents qui nous ont donné la vie et consentis des efforts inlassables pour notre cause. Aujourd'hui encore ils sont là pour partager avec nous l'un des meilleurs moments de notre vie qui est cette remise de diplômes. Nous les remercions et leur disons que cette reconnaissance est aussi le fruit de leurs innombrables efforts.

Nous devons aussi cette fierté à tous nos encadreurs et enseignants qui nous ont offert leur savoir et savoir-faire au sein des différents établissements que nous avons fréquenté durant nos études, depuis l'élémentaire jusqu'à l'université. Qu'ils en soient vivement remerciés. Nous devons également un sentiment de reconnaissance à notre père Fondateur feu Monsieur Mickael Souaré qui a pensé à notre pays, en mettant en place ce temple du savoir. Nous lui portons dans nos cœurs et prions toujours pour le repos de son âme.

Nous remercions aussi Monsieur Mamadou Cellou Souaré Fondateur de l'UNC pour sa disponibilité, son activité et son soutien autant moral que financier dans la réalisation de nos projets au niveau du bureau des étudiants. Nous lui adressons donc nos vifs remerciements et lui disons que sans son apport, il nous serait difficile voire impossible de réaliser nos différentes activités", a formulé Raymond Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023