Sofia : Cellou Dalein Diallo marque des points…

SOFIA- L’ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo vient de marquer de points. En séjour à Sofia (Bulgarie) où il prend part au 63ème Congrès de l’Internationale libérale, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a été réélu Vice-président de cette l’Organisation, qui rassemble les partis libéraux de la planète.

« Je remercie tous les délégués des partis membres qui me renouvellent ainsi, pour la deuxième fois après mon élection en 2017, leur confiance », a écrit Cellou Dalein Diallo, suite à sa réélection.

Le principal opposant du régime d’Alpha Condé -déchu le 05 septembre dernier par un coup d’Etat militaire-, a aussi remercié le Réseau Libéral Africain (RLA) dont les candidats se sont retirés en sa faveur. M. Diallo s’engage à s’efforcer pour mériter la confiance placée en lui par ses pairs de l’internationale Libérale.

« Je m’efforcerai d’être digne de cette confiance que les partis libéraux de la planète viennent de placer en moi en participant plus activement aux travaux du Comité exécutif et à la défense des valeurs que nous partageons notamment la Liberté, la démocratie, l’Etat de droit et les droits humains », a promis l’ancien premier ministre, visé en Guinée par des poursuites judiciaires controversées par la Crief (Cour de répression des infractions économiques et financières).

A suivre…

Africaguinee.com