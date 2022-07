Conakry : l'APIP et ses partenaires célèbrent le succès du "Guinea Investment Forum" 2022

CONAKRY-Ce vendredi 1er juillet 2022, l'Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée) a organisé une cérémonie de présentation des résultats de la deuxième édition du « Guinea Investment Forum » (GUIF2). Cet évènement fait suite à la participation réussie de la Guinée à l’exposition universelle « Expo Dubaï 2020 » qui s’est tenue aux Émirats arabes unis du 12 au 14 Février 2022.

L’objectif de cette rencontre qui s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place est de célébrer le succès de l'événement, remercier les partenaires et sponsors qui ont contribué à sa réussite. La cérémonie de présentation des résultats du GUIF2 a connu la présence de plusieurs membres du Gouvernement. Il y avait entre autres, les ministres -du commerce Dr Bernard Gomou, de l'énergie Abe Sylla, de l'enseignement supérieur Dr Diaka Sidibé et de la Promotion féminine Aicha Nanette Conté-. Des représentants des partenaires techniques et financiers, des représentants du secteur privé qui ont accompagné le Gouvernement guinéen, étaient également présents.

Dans son discours, Dr. Bernard Goumou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a salué les efforts consentis par le Président de la Transition pour la réussite de la deuxième édition du GUIF à Dubaï. "Je tiens à rappeler que cette participation a été couronnée d'un franc succès" selon le ministre.

En effet, le Pavillon de la Guinée a enregistré plus de 500.000 visiteurs en six mois (du 1?r octobre 2021 au 31 mars 2022). La Guinée a aussi eu le mérite de remporter le somptueux prix d'argent dans sa catégorie pour le développement thématique du pavillon. " Félicitations aux équipes du commissariat général de Guinée Expo Dubaï 2022 pour ces résultats ", a lancé le ministre.

Dr Bernard Gomou a également remercié les partenaires qui ont accompagné la Guinée dans cette aventure. Dans ce cadre, il a cité : la Banque Africaine de Développement (BAD), la Société Financière Internationale (SFI), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l'Agence de développement belge (ENABEL), ainsi que les divers départements ministériels, les structures publiques et le secteur privé guinéen pour leur implication pour la bonne réussite du GUIF2.

Il a rappelé que l'événement a permis d'amener les partenaires au développement à s'engager et à agir efficacement en vue de faciliter davantage les investissements en Guinée. Selon lui, le GUIF2 a aussi favoriser la création d’une émulation pour mobiliser le monde des affaires autour de la Guinée en mettant en relations les investisseurs internationaux et les porteurs de projets. Ce n’est pas tout. Le GUIF 2 a également permis de vulgariser le portefeuille de projets bancables, mais surtout d'aboutir sur des transactions structurantes.

La Directrice Générale de l'APIP Mme Diana Kouyaté, a axé son intervention sur les résultats positifs du forum. Ces résultats se présentent comme suit :

Une préparation des projets et des promoteurs

L'élaboration d'un catalogue présentant 34 projets publics pour une recherche de financement de 6,5 milliards de dollars US, l'élaboration d'un catalogue de 23 projets privés en recherche de financement de plus de 300 millions de dollars US,

L'offre d'un accompagnement, d'un coaching et du renforcement des capacités de 60% des porteurs de projets privés, l’accompagnement offert à cinq départements ministériels pour préparer leurs présentations.

Forte mobilisation des parties prenantes à Dubaï pour le GUIF 2:

1400 participants sur les 3 jours dont 400 en présentiel 34 B2B formels tenus en virtuel et en présentiel bailleurs,

7 B2G tenus avec des fonds d'investissement, des partenaires techniques et des

Levée de fonds au profit du développement socio-économique de la Guinée:

9 MOU signés au GUIF 2 d'une valeur de 2 milliards de dollars US dans les secteurs des Infrastructures et Transports, Environnement et développement durable, Information et communication, Commerce, industrie et PME. Deux conventions ont été signées à la suite de discussions amorcées au GUIF.

De la communication avec le groupe Thomson Broadcast Phenyxia

Dans l'hydraulique pour un projet d'adduction d'eau avec UK Export Finance, six porteurs de projets promus au GUIF ont depuis intéressé des investisseurs pour des besoins en financement de 34,7 M USD.