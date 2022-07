Julien Yombouno promet le grand ménage : "On va continuer de libérer les places..."

CONAKRY-Le ministre du Travail et de la Fonction Publique promet de faire le grand ménage au sein de la fonction publique. Julien Yombouno qui s’exprimait ce vendredi 1er juillet 2022 à Conakry, en conférence de presse, a annoncé sa prochaine cible.

« J’ai demandé qu’on me dépose la liste nominative de tous ceux qui sont en congé de maladie ou de formation en indiquant la période de début et la période fin. Tous ceux-là dont les périodes de fin de congé de maladie ou de formation sont échues il y a trois mois, on les bloque, on les suspend ou on les supprime carrément dans le fichier. Ils n’ont qu’à rester dans leur formation sans fin en Allemagne, aux Etats-Unis ou ailleurs. D’ici là, on va continuer de libérer les places pour voir comment on peut recruter d’autres personnes », a déclaré le ministre du Travail.

Annonçant avoir commandé un « audit approfondi » du fichier de l’administration, Julien Yombouno promet de faire un « grand déballage » mardi prochain pour montrer jusqu’à quel point certains guinéens sont « apatrides ». Le ministre indique que les guinéens seront « surpris » par ses révélations.

« Le jour où je vais quitter (ma fonction) je dirai ce que j’ai fait, l’état dans lequel j’ai laissé le fichier (de la fonction publique). D’ailleurs, c’est pour cela que j’ai commandé un audit approfondi du fichier de l’administration guinéenne. Le prestataire nous fera l’état des lieux…mais encore une fois, la communication que je vais faire mardi (prochain) va révéler un certain de nombre de choses. Les guinéens seront surpris de voir jusqu’à quel point le guinéen est apatride et à quel point il peut détruire son propre pays », a-t-il annoncé.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com