Guinée : "Les envois et réceptions de sms sont désormais possible chez Orange..."(communiqué)

La Direction Générale d'Orange Guinée informe son aimable clientèle, que les envois et réceptions de sms sont désormais possible, ainsi que toutes les notifications suite à la souscription aux services e-recharge, achat de pass et Orange Money.

Les équipes techniques restent en observation pour s'assurer du bon fonctionnement des différents services.

Nous vous rassurons aussi que les traitements des réclamations sont en cours pour rétablir les clients ayant été impactés par cet incident technique.

Orange Guinée s'excuse encore une fois des désagréments causés et remercie chacun de sa compréhension.

La Direction Générale