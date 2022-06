Carburants : Mamadi Doumbouya décide de mettre fin à la "chienlit"…

CONAKRY-Le président de la transition a décidé de mettre fin à la « chienlit » constatée ces derniers jours à Conakry dans la chaîne de distribution et d’approvisionnement en Carburants.

Alors que la « cohue » était encore visible dans plusieurs stations-services ce jeudi 30 juin 2022, malgré les assurances données par la Société nationale des pétroles, le dirigeant guinéen prend les choses en main.

Pour mettre fin au « trafic du carburant », une pratique préjudiciable aux consommateurs, le Colonel Mamadi Doumbouya, appelle à la "vigilance". Lors du Conseil des Ministres ce jeudi, Il a donné des instructions à plusieurs de ses ministres leur demandant d’agir de concert pour normaliser la situation.

« Le chef de l'État a appelé à la vigilance de chacun et de tous. Par la même occasion, il a instruit le ministre de la justice, de la défense, de la sécurité et celui de la communication de prendre toutes les dispositions pour mettre fin au trafic de carburant qui règne sur le marché et qui pénalise des concitoyens notamment dans la ville de Conakry », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement, dans son compte rendu partiel du Conseil des ministres.

