Africa No Filter lance le Tony Elumelu Storytellers Fund pour autonomiser les talents créatifs africains émergents

* Le fonds de 30 000 dollars est alimenté par Heirs Insurance et Heirs Life Assurance. * Ouvert aux journalistes, cinéastes, producteurs de contenu, artistes visuels et du spectacle. * Les projets doivent amplifier les entrepreneurs et l'esprit d'entreprise en Afrique.

30 juin Lagos, Nigeria : Africa No Filter, une collaboration de donateurs œuvrant à la transformation des récits stéréotypés sur l'Afrique, a lancé le Tony Elumelu Storytellers Fund. Nommé en l'honneur du chef d'entreprise et philanthrope africain Tony O. Elumelu, le fonds accordera des subventions à des artistes et conteurs émergents, dont le travail met en lumière les entrepreneurs et l'esprit d'entreprise en Afrique.

Ce fonds de 30 000 dollars est parrainé par Heirs Insurance et Heirs Life Assurance, les filiales d'assurance du groupe d'investissement panafricain Heirs Holdings.

Tony Elumelu, président de Heirs Holdings et fondateur de la Fondation Tony Elumelu, s'est fait le champion de l'esprit d'entreprise en Afrique et a donné des moyens à plus de 15 000 jeunes entrepreneurs africains sur tout le continent grâce à un engagement de 100 millions de dollars pris par sa Fondation.

Le Tony Elumelu Storytellers Fund est une initiative indépendante et une extension de son engagement à catalyser une histoire à succès africaine redéfinie, alimentée par la jeunesse africaine et ses idées créatives. Le Fonds invite les journalistes, les cinéastes, les producteurs de contenu et les artistes visuels et du spectacle à soumettre des idées créatives multimédias, qui racontent l'histoire d'entrepreneurs inspirants et présentent l'esprit véritable et positif de l'entrepreneuriat en Afrique. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans et vivre sur le continent ou dans la diaspora. Ils doivent disposer d'une plateforme ou d'un portefeuille de travaux qui mettent en lumière l'esprit d'entreprise en Afrique.

S'exprimant sur le Fonds, Tony Elumelu a déclaré : "J'ai toujours cru au potentiel des jeunes entrepreneurs africains pour transformer l'Afrique. Cette initiative va dans le sens de notre conviction et prolonge le travail que nous faisons à la Fondation Tony Elumelu. L'autonomisation des jeunes entrepreneurs créatifs et du secteur de la création nous permet de projeter les aspects positifs de l'Afrique à l'échelle mondiale. Nous avons besoin de leurs voix pour raconter nos histoires, souvent peu connues, de réussite, de résilience, de travail acharné et d'innovation".

Moky Makura, directeur exécutif d'Africa No Filter, a pour sa part déclaré : "Notre partenariat est significatif car c'est le premier financement africain que nous avons reçu vers la lutte pour le changement narratif. Nous sommes également ravis de nous associer à l'un des principaux entrepreneurs d'Afrique pour célébrer l'esprit d'entreprise sur le continent par le biais de récits. Nous avons besoin de plus d'histoires de réussite, de plus de sensibilisation et de plus de célébrations autour des idées entrepreneuriales et des jeunes dynamiques qui sont le moteur du changement.

Ifesinachi Okpagu, directeur du marketing, Heirs Insurance et Heirs Life, a déclaré : "Nous sommes heureux de soutenir cette initiative qui a un impact direct sur la vie des jeunes talents africains. En tant que pionniers de l'innovation numérique dans le domaine de l'assurance, Heirs Insurance et Heirs Life reconnaissent tous deux le rôle important que joue le secteur de la création dans la transformation du récit de l'Afrique. Nous sommes sur la même voie de transformation, et cette initiative démontre clairement que les idées dont nous avons besoin pour stimuler l'Afrique se trouvent ici même sur le continent."

Le Fonds est ouvert aux candidatures sur le site web Africa No Filter, avec une date de clôture fixée au 29 juillet 2022.

À propos d'Africa No Filter

Nous sommes une collaboration de donateurs qui modifie les récits stéréotypés et défavorables à propos de l'Afrique par le biais de la recherche, de l'octroi de subventions, de la création de communautés et du plaidoyer en soutenant les conteurs, en investissant dans les plateformes médiatiques et en menant des campagnes de perturbation. Nos financeurs sont la Fondation Ford, Bloomberg, la Fondation Andrew W. Mellon, Luminate, les Fondations Open Society, Comic Relief, la Fondation Hilton, le British Council et la Fondation Hewlett.

