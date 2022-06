Jeux méditerranéens Oran 2022 : Le Secrétaire Général du CIJM dénonce la mauvaise organisation en Algérie

Les Jeux méditerranéens 2022, qui se déroulent à Oran du 25 juin au 5 juillet, ne sont pas organisés dans les conditions requises et souffrent de plusieurs insuffisances. Dans une lettre de mécontentement écrite à Athènes en date du 27 juin 2022 et adressée à Monsieur Aziz Derouaz, Président/Commissaire COJM Oran 2022, le Secrétaire Général du Comité international des Jeux Méditerranéens (CIJM), Monsieur Iakovos Filippousis, dénonce la très mauvaise organisation de cette compétition en Algérie. Il demande aux organisateurs de présenter leurs excuses dans un bref délai et de corriger les insuffisances liées à cette situation conformément à leurs obligations contractuelles.

Monsieur Aziz Derouaz

Président/Commissaire

COJM Oran 2022

Monsieur le Président,

Cher Aziz,

Au nom du Président, du Comité Exécutif et de toute la famille méditerranéenne, je tiens à exprimer notre satisfaction relative quant à l’effort fourni dans le scénario et la présentation de la cérémonie d’ouverture des 19° Jeux Méditerranéens, rythmée par des coupures de son et une chorégraphie approximative.

L’impression générale au niveau international fait référence à un spectacle qui a voulu donner du prestige à l’Algérie, mettre en valeur son image internationale, valoriser le niveau des organisateurs et des participants et faire de l’Algérie un pays moderne.

Mais cette cérémonie n’était que la face d’une communication vers l’extérieur. Les Jeux Méditerranéens n’ont pas été bien mis en valeur et certains pays ont été escamotés de la carte du bassin méditerranéen.

En effet, cependant et à notre grand regret, nous devons souligner les insuffisances organisationnelles importantes et fondamentales, qui ont créé des impressions extrêmement négatives chez les membres de la famille méditerranéenne et ont provoqué de vives réactions :

Le plan de transport a été un échec total, ce qui a empêché une soixantaine de personnes du comité exécutif du CIJM, des présidents et secrétaires généraux des comités olympiques et des Fédérations Internationales, ainsi que d’autres invités de marque de la famille méditerranéenne d’arriver au stade à temps. Ils n’ont pu y trouver refuge qu’après de nombreuses heures, après avoir été gravement menacés dans leur sécurité devant les portes d’entrée, et sans pour autant avoir pu assister à la cérémonie.

Ils ont été abandonnés à eux-mêmes au milieu du public général, arrivé en masse, et ont dû entrer en force dans le stade, en l’absence totale d’une voie d’entrée préférentielle dédiée à la famille méditerranéenne. Outre leur statut, ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes vulnérables. Il s’agit d’un épisode inacceptable et sans précédent, qui offense ouvertement le CIJM et la famille sportive méditerranéenne.

Nous soulignons également l’absence totale, sans précédent, de bénévoles, ainsi que l’incapacité de subvenir aux besoins basiques de ses membres en termes d’assistance médicale, d’approvisionnement en eau potable, de qualité de la nourriture et de débit de l’eau dans les robinets !!! Le risque d’échec de votre plan de transport avait été évoqué et souligné par le CIJM à plusieurs reprises lors de récentes réunions de travail, et nos experts avaient insisté sur la création d’une voie dédiée à la famille méditerranéenne et la restriction de la circulation pendant cette période, mais aucune disposition n’a été mise en œuvre, ce qui a entraîné le résultat tragique d’hier soir. Aussi, nous regrettons le refoulement inacceptable de plusieurs membres de la presse internationale pourtant accrédités par le COJM, ainsi que l’absence de la moindre installation sportive au niveau du village olympique, lesquelles installations sont indispensables pour l’entrainement des athlètes sans perdre plusieurs heures dans le transport inconfortable et dans les embouteillages pour arriver aux stades. Monsieur le Président, Malheureusement, au début des Jeux, les impressions de la famille méditerranéenne au niveau du domaine organisationnel sont extrêmement négatives et pour certains, mêmes traumatisantes. Nous espérons que de tels incidents, absolument inacceptables, et pour lesquels le CIJM ne porte aucune responsabilité, ne mettra pas en péril la participation de nos CNOs membres aux prochaines éditions de Jeux Méditerranéens. Nous considérons comme une obligation minimale de la part du Comité d’organisation de s’excuser formellement et dans le plus bref délai auprès de tous ceux qui ont le plus souffert et nous sollicitons votre engagement à ce que toutes les insuffisances soient prises en charge immédiatement, afin que le COJMO puisse au moins respecter ses obligations contractuelles découlant du contrat de la ville hôte et, surtout, honorer la mission statutaire des Jeux Méditerranéens.

Le Secrétaire Général Iakovos Filippousis