INTEGRA accueille une délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports à Labé et à Kindia

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l'Union européenne et le Gouvernement Guinéen, a accueilli au mois de juin une délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports à Labé et Kindia, pour constater les acquis du programme.

Les dispositifs d’accompagnement des jeunes bénéficiaires s’articulent autour du chantier-école, des formations qualifiantes, des formations en compétences de la vie courante, de la bancarisation et de l’accompagnement financier des travailleurs indépendants et des entrepreneurs.

A Labé, le programme INTEGRA, à travers l’agence Enabel, a formé 436 jeunes dont 315 femmes dans les métiers du Bâtiment et des travaux publics (BTP) et de la restauration avec un taux de placement professionnel de 70%. À Kindia, 1036 jeunes ont été formés en BTP et en agriculture dont 491 sont déjà en activité professionnelle dans les domaines du ferraillage, de la plomberie et de l’agriculture.

Les infrastructures, dispositifs de formation et leviers de développement des collectivités

Le parcours de formation d’Enabel dure 9 mois et s’appuie essentiellement sur l’approche chantier-école et des formations qualifiantes. Les apprenants participent à la construction d’infrastructures communautaires et améliorent ainsi leurs compétences dans les métiers du BTP tout en appuyant le développement des collectivités locales.

De cette façon, Labé a bénéficié de la construction d’un parking multiservice d’une superficie de 730m2. Cette infrastructure a employé 40 jeunes et a généré un chiffre d’affaires de 70 millions GNF à la mairie après 7 mois d’exploitation.

« Je suis très impressionné par les activités qui se déroulent à Labé. Le programme a un impact extraordinaire sur l’économie qu’il a pu produire. Le « business model » qui a été proposé par les partenaires techniques et financiers sur INTEGRA est un exemple qui mérite d’être dupliqué dans d’autres régions. » a déclaré Monsieur Lansana Béa DIALLO, Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Quant à la ville des agrumes, Kindia abrite grâce à son potentiel agricole de nombreuses infrastructures construites dans le cadre du programme INTEGRA : Des pistes rurales de Daboyah et de Badarayah d’une longueur totale de 7,4km permettant de désenclaver plusieurs sous-préfectures, et le centre de teinturerie de Yéhwolé d’une superficie de 750m2 qui va renforcer la production locale des textiles traditionnels communément appelés ‘’kendeli’’.

« À Kindia, 50% des jeunes formés sont certifiés après leur parcours de formation. Ces jeunes ont non seulement acquis de nouvelles compétences, mais ont également permis la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures mises à disposition des collectivités dans le cadre du programme INTEGRA dans la région de Kindia. »

Krista Verstraelen, représentante de pays Enabel en Guinée.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

Suivez INTEGRA Guinée sur Twitter| Facebook |

Suivez la Délégation de l'Union européenne en Guinée sur Twitter | Facebook |

#INTEGRA_GUINEE | #AfricaTrustFund | #PNUD | #ITC | #ENABEL | #GIZ | #TeamEurope | #EUSolidarity | #AUEU | #UE