Guinée : Les obstacles s'enchaînent pour Mohamed Béavogui...

CONAKRY-Aussitôt entamé, aussitôt décrié ! Le dialogue impulsé par le Premier ministre Mohamed Béavogui se heurte à une série d’obstacles, rendant davantage difficile la suite des débats.

Alors que certains acteurs « déçus » de la conduite des pourparlers ont déjà annoncé leur « retrait » de la table du dialogue, d’autres ne comptent pas se plier à la demande du Chef du Gouvernement concernant le dépôt d’un mémo répertoriant leurs propositions.

« Jusqu’à preuve du contraire, on ne pense pas déposer un quelconque document. Nous comptons rédiger un communiqué pour parler de ce que nous pensons de la transition. Mais on n’est plus des écoliers auxquels on demande chaque fois de ramener des devoirs », a martelé Saikou Yaya Barry, interrogé par Africaguinee.com.

Entamées le 27 juin, les discussions sont censées se poursuivre ce vendredi 1er juillet. Mais ce sera sans certains acteurs majeurs. L'alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont déjà claqué la porte.

A suivre…

