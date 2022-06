Guinée : le "piège" qu’a voulu éviter le camp de Cellou face à la junte

CONAKRY- Nous venons d’en savoir davantage sur les raisons qui expliquent le « refus » de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), à présenter de nouvelles propositions au Premier ministre.

En effet, en clôturant le 27 juin la session inaugurale du dialogue, Mohamed Béavogui a demandé à toutes les parties prenantes de lui soumettre leurs propositions avant le 1er juillet, date indiquée pour le second round des pourparlers.

Mais visiblement cette « invite » ne passe chez certaines coalitions qui ont encore en tête de mauvaises expériences. C’est le cas de l’ANAD dirigée par Cellou Dalein Diallo. En décidant de ne pas se soumettre à cette requête du Chef du Gouvernement, les dirigeants de cette coalition ont voulu éviter un « piège ».

« On ne va pas tomber dans leur piège comme la dernière fois. Qu’est-ce qui s’est passé lorsque le Gouvernement a reçu les acteurs pour leur demander des faire propositions sur la durée de la transition ? Après avoir reçu les mémos individuellement, eux-mêmes se sont retrouvés en catimini.

Ensuite, ils viennent dire qu’ils ont fait la somme des propositions pour sortir une moyenne majoritaire de 39 mois, sans aucune explication objective. Vous nous voyez tomber à nouveau dans un tel piège ? NON. C’est une question de logique et non majorité. Donc, on ne présentera rien », explique un dirigeant de l’ANAD.

Notre source précise qu’il suffit juste un minimum de volonté pour mener un vrai dialogue et permettre à la transition d’avancer. « N’oublions pas que depuis 10 mois, on est là en train de faire du surplace, rien n’avance…Au temps de Alpha Condé, à chaque fois qu’il y avait dialogue, les représentants de chaque mouvance étaient connus.

On se retrouvait pour discuter sous la supervision de facilitateurs. Puis ça avance, même si la difficulté qu’on avait, c’est la mise en œuvre des conclusions. Donc, s’il y a de la volonté dans la conduite du cadre de dialogue, c’est facile, parce que les expériences sont là », précise notre source.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com