Elhadj Karamo Diawara : "Les pèlerins guinéens sont logés dans des hôtels de classe…"

CONAKRY-Alors que certains pèlerins guinéens dénoncent le retard et la qualité de la nourriture qui leur est servie mais aussi les conditions d’accueil dans les lieux saints de l’islam, Elhadj Karamao Diawara, s’inscrit en « faux » contre ces « allégations » et vante la qualité de l’organisation du hajj sous son autorité.

Le ministre Secrétaire Général aux Affaires Religieuses explique que cette année, les candidats guinéens au hajj cinquième pilier de l’islam sont logés dans des hôtels de luxe à la Mecque.

"Cette année les guinéens sont logés dans hôtels de classe. Nous avons logé les candidats guinéens au pèlerinage dans des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles, vous pouvez même vérifier", a affirmé Elhadj Karamo Diawara.

Il admet le retard dans la distribution des repas. Mais cela est indépendamment de la volonté des autorités guinéennes.

"Il y a du retard dans la distribution de la nourriture parce qu'à 11h pile (heure d'Arabie Saoudite ndlr), l'autorité saoudienne bloque toutes les rentrées qui mènent à la Mosquée et une heure après la prière aussi ils bloquent les entrées pour permettre aux pèlerins de se mouvoir sans aucune circulation de véhicules.

C'est pourquoi les véhicules qui doivent arriver à 13h (heure locale) pour transporter la nourriture vont accuser du retard. L'autorité saoudienne fait tout ça pour la sécurité des pèlerins.

La qualité et la quantité des nourritures dans les restaurants sont déterminées par les saoudiens et non par nous", a expliqué Elhadj Karamo Diawara.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com