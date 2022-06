Scandale : Un nouveau-né volé à la maternité de l’hôpital régional de Kindia

KINDIA-Un nouveau-né a été volé ce mercredi 29 juin à la maternité de l’hôpital régional « Alpha Oumar Diallo » de Kindia. Un fait rarissime qui fait des vagues dans la cité des agrumes.

Mabinty Soumah a accouché des jumeaux tous des garçons, par césarienne. Alors qu’elle était alitée, dans un état instable, un de ses bébés a été volé par une inconnue. Mabinty et sa famille sont venues du secteur Rambaly, district de Bokariah dans la préfecture de Kindia. Serno Aminata Camara explique les circonstances dans lesquelles ce vol a été constaté.

"Hier quand Mabinty a ressenti des douleurs au ventre, nous l’avons amené directement à l'hôpital dans la soirée. Après les premières consultations, les médecins nous ont dit que la mère n'a pas assez de sang dans son corps et qu’en plus, elle est fatiguée. Donc, il lui fallait une césarienne. C’est ainsi qu’elle a subi cette opération. Elle finalement eu des jumeaux tous des garçons bien portants. Après l'accouchement, on nous a conduits dans la salle d’hospitalisation où ceux qui étaient présents nous aidaient, on ventilait la mère et tout.

Il y avait une dame qui y était aussi. Cette dernière nous disait qu’elle avait sa sœur qui a accouché mais que pour elle ça va. Donc, elle s'est mise à nous aider. Nous avons même passé la nuit ensemble, sans la soupçonner. Le matin, je me suis levée pour aller à la pompe laver les habits. A mon retour, j'ai demandé aux autres où se trouvait le second bébé. Les femmes qui étaient dans la salle m'ont dit que la dame qui était là pour nous aider a pris le bébé et m'avait suivi dehors. Je leur ai dit qu’elle n’était pas avec moi. C’est ainsi qu’on s’est mise à sa recherche. Nous l'avons cherché partout, on n’a trouvé aucune trace d’elle. C'est comme ça qu’elle a volé le bébé".

Alertés sur le cas de ce vol de bébé, les responsables de l'hôpital régional de Kindia se sont aussitôt mis en branle. Aux dires de responsables du service gynéco-obstétricale, les enquêtes sont déjà en cours pour retrouver le bébé de Mabinty Soumah.

"Nous avons réçu une patiente pour un accouchement dystocique accompagnée par une accoucheuse villageoise. Mais le problème, il se trouvait que le premier jumeau était en mauvaise position. Donc, l'accouchement ne pouvait pas se passer par voie basse. On a fait une indication de césarienne. L’opération s'est bien passée et tous les deux jumeaux étaient vivants. D'habitude, après un accouchement, les enfants on les garde dans la salle d'accouchement pour les mettre en observation. Il y a un temps requis pour ça. Après cette période, on remet l'enfant aux parents c'est-à-dire aux compagnons directs.

Donc, ils ont mis les deux jumeaux à la disposition des parents qui ont mis les deux bébés auprès de leur maman. Mais en rentrant dans la salle d'hospitalisation, il y a un banc. L'accompagnante dit avoir vu une dame assise. Elle s’est fait connaissance avec cette inconnue qui a commencé à l’épauler. Pour le personnel qui était là, cette dame fait partie des membres de la famille de Mabinty parce-que même quand les enfants pleurent, elle venait s'occuper d’eux.

Elles ont même passé la nuit ensemble. C'est le matin, qu'elle aurait pris le bébé et disparaître. La direction a été mise au courant, et le directeur a informé les autorités. Des gendarmes sont venus pour les premières enquêtes", a expliqué Docteur Moussa Kolié Clavert, chef de service adjoint au service gynéco-obstétricale de l'hôpital régional de Kindia. La famille victime de ce vol de bébé, compte saisir la justice.

Depuis Kindia, Chérif Keïta

Pour Africaguinee.com.