La Fondation Orange Guinée signe un protocole avec le Ministère de la santé et de l’hygiène pour la construction d’un centre d’Hémodialyse à Conakry

Le 28 Juin 2022, à 14H30, la Fondation Orange Guinée et le Ministère de la Santé et de l’hygiène se sont retrouvés dans les locaux dudit ministère pour réaffirmer leur volonté de contribuer à un accès égal à la santé.

Cet engagement des parties s’est traduit par la reconduction du protocole signé en 2020 mais aussi par la signature d’un protocole spécifique, celui de la construction d’un centre d’hémodialyse à Conakry.

Avec plus de neuf milliards engagés dans le domaine de la santé à fin décembre 2022 au bénéfice de plus de 25000 personnes, le président de la Fondation Orange Guinée – Mr Aboubacar Sadikh Diop- rappelera que la mission de la Fondation est d’agir de manière concrète sur des domaines prioritaires définis par le ministère.

Il soulignera ainsi que « le projet de construction d’un centre d’hémodialyse à Conakry a pour objectif d’ apporter une solution au débordement du centre national de Donka et – avec les dix postes de dialyses- d’améliorer la prise en charge, la qualité de vie des patients et, surtout, la formation et emploi des agents de santé. »

Pour le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique- Dr Mamadou Pathé Diallo- la construction de ce centre d’une valeur de plus de 5 milliards de francs guinéens est à saluer. Il entre dans le cadre des priorités nationales : « les maladies non transmissibles en sont devenues une. Elles sont le fruit d’un mode de vie et les prendre en charge peut nettement contribuer à la qualité de vie des patients »

La signature de ce protocole de l’avis des parties vient donc renforcer l’engagement ferme de la Fondation Orange Guinée à se mobiliser dans la santé et l’hygiène publique.

Il faut enfin souligner que le protocole signé en 2020 a été reconduit pour la continuité des programmes amorcés comme celui de la caravane santé 3ème âge, des constructions et équipements de postes de santé - et rassurer la mobilisation du ministère quant à fournir toute l’expertise requise au profit des populations que sont les femmes, les enfants et le 3ème âge.

La Fondation Orange Guinée et le Ministere de la Santé et de l’Hygiene confirment ainsi leur volonté de pérenniser le partenariat, mobilisant ressources et moyens pour répondre aux enjeux de la santé en Guinée.

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée s’engage pour un accès égal à l’éducation, la santé et la culture.

Ses programmes entendent contribuer à l’amélioration de la santé maternelle et infantile et la santé du 3ème âge; au renforcement de l’employabilité des jeunes, l’autonomisation des femmes ; la réinsertion et employablité des jeunes et la préservation du patrimoine culturel

