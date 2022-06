Guinée : Le Gouvernement lance une application digitale de gestion des baux...

CONAKRY- Le Gouvernement guinéen à travers le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a lancé ce mercredi 29 juin 2022 une application digitale de gestion des baux en République de Guinée. La cérémonie de lancement de cette plate-forme -innovante à la pointe des nouvelles technologies-, dénommée Habitatguinee.app a été présidée par le premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Béavogui.

Elle a surtout l’avantage de fluidifier l'ensemble des traitements des dossiers, et de permettre les acteurs impliqués dans la gestation foncière d'avoir des statistiques claires sur les biens de l'Etat baillés en Guinée.

Dans son discours de circonstance, le premier Ministre guinéen s’est dit très heureux de procéder au lancement de cette plate-forme numérique de gestion des baux. Mohamed Béavogui a indiqué que dans le processus de refondation de État, la question foncière occupe une place centrale.

"La clarification de la procédure d'acquisition des terrains, les différentes étapes de la délivrance des baux et la sécurisation des documents y afférents sont des résultats salvateurs que la mise en œuvre de cette application va nous permettre d'atteindre. Ce qui sera un nouveau soulagement des populations à mettre à l'actif du président de la transition. Aussi bien pour les citoyens qui aspirent à un toit que pour les investisseurs qui ont besoin de garantie relative au sol sur lequel ils vont opérer dans la durée, avoir un bail valide et sécurisé est une condition nécessaire.

La question foncière se place au cœur de tout processus visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et favoriser l'activité du secteur privé. Pour y voir clair et permettre à tout acquéreur d'investir en toute assurance une fois son bail acquis et signé, le Gouvernement a jugé nécessaire de s'appuyer sur les avantages qu’offrent les technologies de l'information, les possibilités offertes par l'internet et sur une expertise locale avérée", a expliqué Mohamed Béavogui.

Il a ajouté que cette application éliminera les tracasseries et angoisses qui étaient monnaie courante dans le secteur de l'urbanisme guinéen.

"Le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire a conçu donc cette plate-forme comme une solution fiable qui éliminera les tracasseries et angoisses qui étaient monnaie courante. J'invite le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire à communiquer de façon large pour faire connaître cette plate-forme auprès du public et accélérer sa vulgarisation", a lancé le premier ministre guinéen.

Le Ministre de l'Urbanisme, de l’Habitat et de l'Aménagement du Territoire a, à son tour expliqué que la digitalisation et la sécurisation du cadastre foncier sont des objectifs prioritaires assignés à son département. D’où le lancement de ce nouvel outil innovant.

"La modernisation de l'administration publique orientée vers la satisfaction des usagers qui sont les citoyens, les entreprises et nos partenaires passe par la mise en œuvre des solutions numériques dont la dématérialisation des outils de planification urbaine et de gestion foncière. Le processus actuel de gestion des baux est caractérisé entre autres par un manque de visibilité sur la gestion du patrimoine immobilier bâti et non bâti de l'Etat et une lourdeur administrative entraînant une faible mobilisation des recettes", a expliqué Ousmane Gaoual Diallo.

Poursuivant, le ministre de l’Urbanisme a donné les avantages de cette nouvelle application. "Cette plate-forme permet de gérer le processus d'établissement des baux dans une synergie d'actions et une interaction entre l'ensemble des parties prenantes. Le projet vise clairement à promouvoir l'efficacité, la sécurisation et la mobilisation des recettes de l'Etat en minimisant les risques éventuels qui s'y attachent", a-t-il dit.

Ousmane Gaoual Diallo souligne que plusieurs cadres évoluant dans la gestion des baux en Guinée ont déjà été formés à l'utilisation de l’application Habitatguinee.app.

"La mise en place de cette application est un processus inclusif, impliquant l'ensemble des départements et les structures concernées par l'établissement des baux en République de Guinée. Plusieurs cadres de mon département et les points focaux des structures impliquées ont été formés à l'utilisation de cette application qui a permis à date de former l'essentiel des baux établis dans notre pays", a annoncé Ousmane Gaoual Diallo.

Souleymane Diallo est le concepteur de l’application Habitatguinee.app. Selon ce jeune entrepreneur, elle permet de dématérialiser toute la procédure d'attribution des baux et de recueillir l'ensemble des baux existants sur le territoire guinéen dans la même plate-forme.

"Elle permet entre autres de fluidifier l'ensemble des traitements des dossiers, d'avoir des statistiques biens définis sur les biens de l'Etat baillés en Guinée. Ceux qui peuvent avoir accès à cette application sont les cadres intervenants dans le cadre du traitement des baux en République de Guinée c'est-à-dire le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, ses structures déconcentrées ainsi que les autres départements impliqués dans la gestion des baux en Guinée", a-t-il précisé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023