Conakry : La Chambre des Mines de Guinée organise son Assemblée Générale mixte…

CONAKRY-La Chambre des Mines de Guinée a organisé une assemblée générale mixte ce mardi, 28 juin 2022 dans un complexe hôtelier de la capitale. L'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration (CA), la présentation du rapport de gestion du CA sortant et la révision des statuts, ont été les principaux sujets abordés par les participants, lors de cette Assemblée Générale mixte.

Outre des dirigeants de différentes compagnies minières évoluant en Guinée, cette assemblée générale a réuni des acteurs venus du secteur privé mais aussi de représentants d’institutions financières et d’organisations onusiennes. Le ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magassouba a aussi honoré de sa présence à cette importante rencontre.

Dès l'ouverture des travaux présidés par M. Ismaël Diakité, président du Conseil d'Administration de la Chambre des Mines de Guinée, les participants venus de différentes entreprises minières -membres de la Chambre des Mines- se sont attelés à la révision des statuts. Une activité qui a consisté à toiletter certaines dispositions de ce texte réglementaire en vue d'élire les nouveaux membres du CA de la Chambre des Mines de Guinée. Ensuite, s'en est suivie la présentation du rapport de gestion de l'année 2021, marquée par la pandémie du Coronavirus. Sur ce point précis, la capacité de résilience de la Chambre des Mines de Guinée a été saluée par l'Assemblée.

En dépit de la crise sanitaire qui a réduit la capacité de production des sociétés minières à cause de certaines mesures restrictives, le bureau sortant du Conseil d'Administration (CA) s'est félicité de la forte mobilisation des ressources internes. Contrairement aux précédentes années, en 2021, les cotisations ordinaires ont atteint les 90,17%.

A cela s'ajoutent des programmes nationaux qui ont permis d'enregistrer des avancées significatives sur des dossiers importants. Il s'agit notamment de l'évaluation du FODEL (fonds du développement local) sur les sites, le renforcement des capacités du staff de la chambre et des sociétés, la recherche d'une solution pérenne pour l'électricité dans la zone de Boké et l'implication de la chambre dans la validation de la Guinée dans le cadre de l'ITIE (initiative pour la transparence dans les industries extractives).

En ce qui concerne la mise en place du nouveau bureau du Conseil d'Administration, ce sont treize (13) membres qui ont été élus par acclamation pour un mandat de 03 ans (voir liste complète en bas de l'article).

Parlant des défis qui attendent la nouvelle équipe dont il a la charge de diriger, Ismaël Diakité a déclaré : « Il s'agit de continuer à agir sur les meilleurs leviers possibles afin de continuer à améliorer le cadre de nos opérations et éliminer toutes les entraves qui pourraient exister. Le deuxième défi c'est passer à une phase supérieure qui va consister au niveau de la chambre des mines à développer davantage de partenariats avec certaines institutions bilatérales et multilatérales et en même temps construire un siège de bonne envergure, qui puisse permettre à l'ensemble des services de la chambre y compris les branches que nous voulons créer comme le réseau environnement-bauxite. Ensuite, avoir un centre de conférence qui va aider le gouvernement à appuyer le Centre Africain de Développement Minier (CADEM) dont la Guinée a été sélectionnée pour être le pays hôte ».

Le président du Conseil d'Administration (CA) de la Chambre des Mines de Guinée, ajouté que dans les prochains jours, une nouvelle élection sera organisée pour cette fois-ci, élire les membres du bureau exécutif (le président, les deux vice-présidents et le trésorier).

Présidant la cérémonie de clôture de cette assemblée générale mixte, le ministre des Mines et de la Géologie, a tout d'abord salué le rôle de modèle joué par la Chambre des Mines de Guinée au cours des dix dernières années. Nonobstant ces résultats élogieux, Moussa Magassouba invite les responsables de cette structure qui regroupe les principaux acteurs évoluant dans le secteur minier, environnemental et autres, à couvrir tout le pays.

« La Chambre des Mines de Guinée a encore du chemin à parcourir parce que, notre administration veut qu'elle devienne globale surtout l'étendue du territoire. La chambre des mines ne peut pas continuer à exister de façon fragmentaire. Et, la chambre des mines étant une structure d'appui au ministère des mines et de la géologie, il est de notre devoir de continuer de collaborer avec toutes les autres structures qui ne sont pas encore membres de la chambre des mines à devenir librement membres. Je crois qu'il y a un travail de communication à faire. Nous ne forcerons personne mais il est important que la chambre des mines de Guinée couvre toute la Guinée. Monsieur le président du Conseil d'Administration, c'est le défi urgent que vous allez avoir », a laissé entendre Moussa Magassouba.

En outre, le ministre des Mines et de la Géologie a soutenu que la Guinée est la capitale de l'industrie minière en Afrique. C'est dans ce cadre que les autorités d'alors ont bataillé dur pour prendre les commandes du Centre Africain de Développement Minier (CADEM). Pour donc réussir le pari, la Chambre des Mines de Guinée est appelée à mettre le CADEM dans ses priorités pour l'atteinte des résultats escomptés, a souligné M. Magassouba.

Enfin, le représentant du système des Nations Unies, l'Ambassadeur de l'Afrique du Sud et le représentant pays de la société financière internationale (IFC) ont dans leurs discours respectifs, réitéré leur engagement à accompagner la Chambre des Mines de Guinée pour l'intérêt des populations. Ci-dessous, la liste des sociétés minières élues au Conseil d'Administration de la Chambre des Mines de Guinée.

1- Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)

2- Société Anglogold Ashanti Guinée (SAG)

3- Société Minière de Dinguiraye (SMD)

4- Alliance Minière Responsable (AMR)

5- Bel Air Mining (BAM)

6- Guinea Alumina Corporation (GAC)

7- Société Minière de Boké (SMB)

8 - Alliance Mining Commodities (AMC)

9- Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG)

10- I Am Gold

11- United Mining Supply (UMS)

12- Winning Alliance Port (WAP)

13- Groupement d'Ingénierie et Management (GIM).

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23