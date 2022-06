CNT : les conseillers nationaux à l’école de la "maîtrise du processus budgétaire"

CONAKRY- Un atelier de formation de quatre jours, axé notamment sur la maîtrise du processus budgétaire, a démarré ce mercredi, 29 juin 2022 à l'hémicycle. Organisée par le Conseil National de la Transition (CNT) en collaboration avec le Ministère du Budget, cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement de capacités des conseillers nationaux et du personnel d'administration parlementaire.

L'une des missions dévolues au Conseil National de la Transition (organe législatif) est de contrôler le budget de l'Etat. Et pour le faire, les conseillers nationaux et leurs assistants doivent maîtriser tous les paramètres liés aux questions budgétaires. D'où la pertinence de cet atelier de formation qui s'est ouvert ce mercredi, 29 juin 2022 en présence du ministre du Budget, Moussa Cissé. Vu l'importance des modules qui seront dispensés, le président du Conseil National de la Transition (CNT) a invité les bénéficiaires à suivre cette formation avec intérêt.

« Cet atelier vient donc à point nommé pour outiller les conseillers nationaux et leurs assistants dans cette maîtrise du processus budgétaire afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le suivi de la gouvernance économique et financière. C'est de lieu de vous souhaiter une bonne maîtrise du processus budgétaire. Ce qui exige de nous tous de la ponctualité, de l'assiduité et surtout de la responsabilité pendant ces quatre jours de formation.

Je vous exhorte qu'au sortir de cet atelier d'être en mesure d'apporter une analyse objective sur les orientations de la politique budgétaire en fonction des préoccupations de nos concitoyens dans l'examen des lois de finance dont la plus imminente est la loi de finance rectificative », a lancé Dr Dansa Kourouma.

Pour sa part, Moussa Cissé ministre du Budget a soutenu que cette formation va faciliter la compréhension du budget de l'Etat par ceux qui sont censés voter les lois, surtout celles des finances.

« A la fin de cet atelier, les participants seront en mesure dans le cadre d'un dialogue participatif et inclusif d'apporter une analyse objective sur les orientations de la politique budgétaire renforçant les préoccupations de nos concitoyens dans l'examen des lois de finances, de mieux comprendre le jargon et les concepts budgétaires couramment utilisés mais aussi de connaître les différentes étapes du processus de préparation du budget et des rôles des différents acteurs », espère-t-il.

Enfin, le ministre du budget a demandé aux participants d'exploiter la documentation budgétaire qui leur a été soumise notamment les projets de loi de finances, le document de programmation budgétaire pluriannuel et les comptes-rendus de l'exécution budgétaire.

