Carburants : "La Guinée dispose de stocks suffisants pour couvrir les besoins de la population...", rassure la SONAP

CONAKRY-La Société Nationale des pétroles (SONAP) a rassuré ce mercredi 29 juin 2022, que la Guinée dispose de stocks de quantités de carburant suffisants pour couvrir les besoins de la population tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

Dans un communiqué, le Directeur Général de la Sonap, M. Amadou Doumbouya a regretté la propagation de rumeurs anxiogènes et a demandé à leurs auteurs à arrêter leurs basses manœuvres. Merci de lire ci-dessous, le communiqué parvenu à notre rédaction.

La société nationale des pétroles constate avec regret la propagation de rumeurs par des individus mal intentionnés faisant état d'une prétendue pénurie de carburant en cours ou en perspective dans les différentes stations de service de la capitale.

La SONAP dément catégoriquement ces rumeurs infondées et appelle au calme et à la sérénité les populations en général et les propriétaires des engins roulants en particulier.

La SONAP demande instamment aux auteurs de ces rumeurs anxiogènes et aux spéculateurs, d'arrêter leurs basses manœuvres, sous peine de poursuites judiciaires appropriées.

La SONAP assure que le pays dispose de stocks de quantités de carburant suffisants pour couvrir les besoins de la population tant à Conakry qu'à l’intérieur du pays.

Les ventes en dehors des points officiels (station-service) sont interdites.

Les prix officiels du litre à la pompe restent inchangés sur l'ensemble du territoire national.

Il y aura une restriction sur la vente dans les bidons dans les stations-services.

Les services de police et de la gendarmerie veilleront à l'application stricte de ces consignes.