Administration publique : Plusieurs cadres promus à des postes de responsabilité…

Mme Saran Condé Matricule 227 695 W , assistante sociale précédemment directrice générale adjointe du fonds d'indigence est nommée inspectrice générale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Conakry.

M. Abdoulaye Diallo, M 244 082 P précédemment chef de la section plaidoyer et partenariat avec l'enfance est nommé inspecteur régional de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Boké.

M. Ibrahima Camara précédemment directeur général adjoint du bureau de stratégie et du développement BSD du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables est nommé inspecteur régional de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Kindia.