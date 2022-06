Urgent/Kindia : Un mort et plusieurs blessés par balles dans des heurts à Madina-Oula …

KINDIA-Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées par balles, ce mardi 28 juin 2022 dans des heurts survenus dans la commune rurale de Madina-Oula (Kindia).

Un conflit domanial se trouve au centre de ces violents affrontements, qui ont viré au drame. Deux familles -Gnèguèyah et Dar-es-salam- se tiraillent autour d’un domaine.Chacun des deux « belligérants » réclame la paternité.

Ledit domaine litigieux se trouve à "Fossikhouré" un secteur du district de Haut-Tamisso commune rurale de Madina-Oula. Certains blessés ont reçu des balles de fusils de calibres douze dans des échanges de tirs, a-t-on appris.

« Au moment où je vous parle, c’est tellement chaud ici. Les échanges de tirs entre les familles de Gnèguèyah et les familles de Dar-es-salam autour d’un domaine litigieux ont fait un mort et plusieurs blessés dont quatre par balles pour le moment. Le marché hebdomadaire de Madina Oula n’a pas eu lieu aujourd’hui à cause de ces tensions.

Le corps de celui qui est décédé est là, les blessés ont été transportés d’urgences à l'hôpital régional de Kindia", explique Alpha Bangoura un citoyen de Haut-Tamisso joint au téléphone par le correspondant d’Africaguinee.com basé à Kindia.

Aux dernières nouvelles, les forces de l’ordre seraient en route pour Madina Oula pour faire ramener le calme. Les conflits domaniaux sont récurrents dans la préfecture de Kindia.

Des violences similaires ont été enregistrées dans la commune rurale de Madina Oula, il y a quelques jours. Là également, au moins une personne avait été blessé par balle.

Depuis Kindia, ne dépêche de Cherif Keïta

Pour Africaguinee.com.