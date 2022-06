Urgent : Charles Wright déclenche des poursuites contre un haut cadre de l’Etat et un homme d’affaires…

CONAKRY-Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, a annoncé ce lundi 27 juin 2022, avoir déclenché des poursuites judiciaires contre un haut cadre de l’Etat et un homme d’affaires ghanéen.

Dans le collimateur de Charles Alphonse Wright, figure en tête de liste le Directeur de l'Office National de Contrôle Sanitaire de Produits de la Pêche et de l'Aquaculture, Monsieur Mamadou Bano DIALLO et un homme d'affaires de nationalité Ghanéenne, nommé Samuel ANNAN.

A ceux-ci s’ajoutent, M.Koivogui DOUPO, Inspecteur en service à L'Office National de Contrôle Sanitaire des produits de la Pèche et de l’Aquaculture, Madame Fatoumata CONTE, Inspectrice chargée de certification en service à L'Office National de Contrôle Sanitaire des produits de la Pêche et de l'Aquaculture, Monsieur Frederick Bowie NYARKO, Convoyeur, M. Samuel Kouman, chauffeur de camion de nationalité ghanéenne.

Ces individus sont poursuivis pour des faits présumés de capture, transport et d'exportation illicite d'espèce animale aquatique partiellement protégée et complicité. Selon une note du parquet générale parvenue à notre rédaction, ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 59, 141, 143, 157, 164 et 170 du code de la protection de la faune sauvage et de règlementation de la chasse.

MM. Samuel ANNAN et Samuel Kouman, tous de nationalité ghanéenne ont été placés sous mandat de dépôt tandis que des mandats d'arrêt sont individuellement décernés contre M. Mamadou Bano Diallo, M. Koivogui Doupou, M. Frédérick Bowie Nyarko et madame Fatoumata Conté.

A suivre…

Africaguinee.com