Finance islamique : Une mission de haut niveau du Conseil de Conformité Interne (CCI) reçue à la Banque Islamique de Guinée (BIG)

CONAKRY- Une mission de haut niveau du Conseil de Conformité Interne (CCI) a été reçue à Conakry, la semaine dernière, par les dirigeants de la Banque Islamique de Guinée (BIG).

Cette forte délégation était conduite par le Professeur Moussa Oumar KEITA, accompagné par le Dr. Abdessattar KHOUILDI, « membre Exécutif », Sheikh Esam ISHAQ, Dr. Mouhammad Al-Amine M. Al BASHIR.

Le Conseil de Conformité Interne a notamment pour mission la supervision des activités de la Banque Islamique pour assurer la conformité de ses activités et produits offerts aux clients aux principes de la Charia. La banque doit se conformer aux résolutions du CCI, qui est l'organe indépendant nommé par l'Assemblée Générale (AG) des actionnaires sur recommandation du Conseil d’Administration (CA).

Durant leur séjour, les émissaires du Conseil de Conformité Interne (CCI) ont eu des séances de travail fructueux avec le Conseil d’Administration de la Banque Islamique de Guinée. Les travaux se sont déroulés à l’agence principale de la BIG, sise à Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale Conakry.

Le but de cette mission était de faire des conseils et recommandations, en vue d’aider la BIG à réaliser des opérations de finance islamique. Ensuite, élaborer des contrats et produits en conformité avec les principes du droit musulman. Spécifiquement, le Conseil de Conformité Interne était chargé entre autres :

De conseiller la BIG et ses filiales en matière de conformité aux règles et principes et de la Finance Islamique ; D’analyser la conformité des opérations de la BIG aux règles et principes de la Finance Islamique ; D’analyser et approuver annuellement les rapports d’audit de conformité aux principes de la Finance Islamique ; D’examiner et d’approuver en amont les produits, services avant leur commercialisation ; D’émettre un avis de conformité Sharia en délivrant un Certificat de Conformité pour les produits et services ; D’examiner et d’approuver les contrats avec les clients et les tiers ; De se prononcer sur les toutes les questions et cas qui leur sont présentés par la BIG ; D’examiner et d’approuver les supports marketing et communication ; De superviser la distribution des fonds du compte de charité ; De préparer des rapports d’activité à soumettre à l'AGO chaque année ou au besoin ;

Le Conseil de Conformité Interne se réunit avec le Conseil d’Administration de la banque, au moins une fois par an pour discuter de la gouvernance, de la conformité à la Finance Islamique et de la performance globale de la banque. Il doit documenter les observations, remarques et propositions faites au Conseil d’Administration.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023