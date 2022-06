Dialogue en Guinée : l’ANAD réclame une présidence de la Cédeao…

CONAKRY-Pour la conduite du « dialogue inclusif » dont les activités préparatoires ont été inaugurées ce lundi 27 juin 2022, l’alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) a réclamé une présidence de la Cedeao.

La coalition politique dirigée par Cellou Dalein Diallo souhaite aussi que le cadre de dialogue concerné fasse l'objet d'un décret présidentiel ou d’un arrêté du Premier Ministre.

Pour sa composition, l’Anad demande que le cadre de dialogue réunisse -les Coalitions politiques les plus représentatives, les organisations de la Société Civile les plus crédibles les plus représentatives- et qu’il accueille aussi le G5 (Union Européenne, France, USA, les Nations Unies et la CEDAO).

Toujours dans la même veine, l’Anad souhaite que ledit cadre soit présidé par le Médiateur de la CEDAO. En cas d'absence de ce dernier, qu'il soit remplacé par un membre du G5. Au titre des mandats, l'ANAD propose :

- Que ledit cadre de dialogue fixe la durée de la Transition, - Que les bases du choix relatif au type de régime, dans la future constitution, soit définies par ledit cadre, - Que le cadre définisse les modalités de choix du type d’Organisme de Gestion des Élections (OGE) ainsi que du fichier électoral, - Que le cadre élabore et approuve le chronogramme de la Transition, notamment le cycle électoral de la Transition.

« Ce sont là, quelques propositions que nous estimons comme déterminantes pour conduire à bien, les travaux que vous envisagez d’entreprendre avec les différents acteurs politiques. À l’ANAD, nous réaffirmons notre engagement et notre détermination pour une participation, une contribution à la fois, de qualité emprunte de franchise », a déclaré Dr. Fodé Oussou Fofana, qui conduit la délégation de l’ANAD.

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com