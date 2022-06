Cadre de dialogue : Mohamed Béavogui fixe le cap et définit les enjeux…

CONAKRY-Le premier ministre guinéen, a lancé ce lundi 27 juin 2022, les travaux préparatoires du « cadre de concertation et de dialogue inclusif ». Devant un parterre d’invités rassemblant des dirigeants de coalitions politiques, des leaders religieux et des acteurs de la société civile, Mohamed Béavogui, a réaffirmé son engagement à mener un échange « ouvert, inclusif, constructif ».

« Je rends hommage au peuple de Guinée d'avoir choisi la sagesse qui a conduit à la suspension de la marche qui était projetée la semaine dernière. Mes remerciements vont également à l'endroit des sages, des religieux et toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans la facilitation de cette rencontre.

C'est pour moi la preuve de l'engagement de tous à faire des concessions pour la cause nationale », a déclaré le Premier ministre, soulignant de passage la volonté d'ouverture, d'unité et du rassemblement qui, selon lui, a toujours animé, le président de la transition.

La Guinée amorcé un tournant décisif de son histoire le 05 septembre 2021 grâce au courage et au sens de sacrifice d'un homme, le Colonel Mamadi Doumbouya, rappelle le Chef du Gouvernement. Il assure que l'esprit qui a motivé de porter cet acte historique qui a été salué à l’unanimité n'a pas changé.

« Il s'agit de jeter les bases d'une société crédible, paisible, juste et unie autour des valeurs communes (…) notre objectif est de bâtir les institutions démocratiques, solides et crédibles qui résisteront au temps et à la tentation des hommes », a-t-il rappelé.

Mohamed Béavogui a ensuite indiqué que « l'enjeu est de garantir l'exercice et le respect des libertés fondamentales ainsi que les règles de bonne gouvernance indispensables au développement de notre nation ». Pour réussir cette mission, a-t-il dit, « seule une démarche inclusive adaptée à la réalité guinéenne permettra de poser les jalons du bien vivre ensemble que nous ambitions tous ».

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com