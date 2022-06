Amélioration des programmes d'enseignement supérieur : La Fondation Orange Guinée signe une convention avec le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation...

CONAKRY- Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a signé ce lundi 27 juin 2022 une convention avec la Fondation Orange Guinée.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme « d'innovation technologique et pédagogique » initié par le département l’enseignement supérieur en faveur des étudiants guinéens.

Grâce à la signature de cette convention avec la Fondation Orange Guinée, le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation va désormais pouvoir améliorer la connectivité au niveau centres universitaires, améliorer les programmes d'enseignement supérieur et des écoles doctorales, disposer d'une bibliothèque virtuelle. Et, Cerise sur le gâteau, cette convention permettra de disposer d’une université virtuelle pour tous les étudiants guinéens partout où ils se trouvent à travers le pays.

Dans son discours de circonstance, le chef de Cabinet du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a expliqué qu'il devient impératif que son département et ses partenaires s'engagent à construire ensemble l'avenir du système éducatif guinéen à travers l'usage des nouvelles technologies.

"La convention qu'on a signé aujourd'hui avec la Fondation Orange Guinée va nous amener à fédérer les capacités de nos deux entités dans la réalisation des projets visant à renforcer l'enseignement supérieur. Cette convention se voudra être un cadre fédérateur de la collaboration entre le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et la Fondation Orange Guinée. Nous nouons donc un partenariat véritable. Cette approche permet d'accroître l'envergure et la cohérence des actions pour plus d'efficacité et des résultats plus pérennes", a expliqué Thierno Hamidou Bah, le représentant de la Ministre à cette cérémonie.

L'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée, a pour sa part, assuré que, grâce à cette collaboration, la Fondation qu’elle dirige mettra tout en œuvre pour répondre aux besoins des étudiants en Guinée.

"La Fondation Orange Guinée accompagne le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à travers la connectivité qu'elle va mettre à la disposition des centres universitaires. Au-delà, nous allons permettre un accès à une bibliothèque virtuelle pour les écoles doctorales. Ensuite œuvrer pour la dématérialisation des cours pour permettre aux étudiants -qui sont dans les régions et qui ne peuvent pas se déplacer à Conakry-, de suivre les cours en ayant accès à ces formations à travers une université virtuelle à l'image du Sénégal et dans d'autres pays. Nous avons la volonté de permettre qu'un étudiant guinéen puisse accéder à des programmes de formation à l'étranger à l'image des autres pays tout en restant chez lui. Ensuite, avoir des diplômes référentiels et pouvoir répondre aux besoins du marché local en terme de compétence et d’emploi", a expliqué Amina Abou Khalil Nyame.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023