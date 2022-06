Sanctions : Biden et ses alliés du G7 décident de resserrer l’étau sur Poutine

Réunis en Bavière (Allemagne) pour un Sommet largement consacré à la guerre en Ukraine qui entre dans son cinquième mois, les dirigeants des pays du G7 ont décidé de resserrer l’étau des sanctions contre Moscou.

En attendant une annonce collective à l'issue de la réunion mardi 28 juin, Washington, Londres, Ottawa et Tokyo ont d'ores et déjà annoncé un embargo sur l'or nouvellement extrait en Russie, sans viser celui déjà vendu, selon l’AFP.

"Ensemble, le G7 va annoncer que nous allons interdire l'or russe, une source d'exportation majeure, ce qui privera la Russie de milliards de dollars", a tweeté le président américain Joe Biden.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022