Nzérékoré : Michel tue deux pères de famille à cause... de sa femme et prend la fuite

N’ZÉRÉKORÉ- Un drame s'est produit à Bounouma, une sous-préfecture située à une dizaine de kilomètres de Nzérékoré. L'acte s'est produit tard dans la nuit de samedi à dimanche 26 juin 2022. Selon nos informations, le présumé assassin nommé Michel, a usé d'un fusil pour ôter la vie à deux pères de famille qui travaillaient nuitamment dans un pressoir de la place. Une dispute entre lui et sa femme qui faisait partie de l'équipe qui travaille, serait à la base de son acte.

"C'est à 2h du matin que le maire m'a appelé demandant de le rejoindre au commissariat. Arrivé là, on m'a dit que le maire s'est rendu sur les lieux du drame. J'ai immédiatement effectué le déplacement. Nous avons vu les deux personnes fusillées. C'est dans un pressoir où on fait l'extraction de l'huile que l'acte s'est produit la nuit. Selon les explications que nous avons reçu d'un des rescapés, ils étaient au nombre de 5 en train de travailler dans la journée. Le présumé assassin est venu pendant la journée dire qu'il devait partir avec sa femme qui travaillait avec les autres. Vu l'allure de leurs disputes, les coéquipiers de son épouse lui ont dit de quitter et retourner au village pour ne pas les distraire dans leur travail. C'est là qu'il aurait menacé en disant que si sa femme ne quitte pas les lieux, il fera des dégâts là-bas par la suite.

Donc il a quitté les lieux. C'est à 2h du matin qu'il est revenu avec le fusil, les autres ne savaient pas. Il a visé le premier et a ouvert le feu, ensuite le deuxième. C'est ainsi que les autres ont pris la fuite. Il y'avait un enfant parmi eux qui s'est caché. Ceux qui ont fui, ce sont eux qui sont venus nous informer au village. Et l'enfant qui s'est caché, c'est lui qui a dit qu'il connait le présumé auteur qui s'appelle Michel. il a ouvert le feu sur son beau-frère en première position", nous a confié Gadet Mamy, président du district de Bounouma.

Les victimes sont Fassou Gamy, marié père de 3 enfants, et Cé Kansson, aussi marié père de 2 enfants. Pour l'heure, le présumé assassin serait en fuite. La police a été déployée sur les lieux pour des fins d'enquête.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43