Guinée : l’UDRG de Bah Oury se retire de la Cored dirigée par Mamadou Sylla…

CONAKRY-Le parti Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée « UDRG » dirigée par Bah Oury, a annoncé son « retrait » de toutes les instances de la Convergence pour la Renaissance de la Démocratie en Guinée « CORED ».

Pour justifier son départ, cette formation politique a invoqué des divergences majeures au sein de la Cored, notamment à propos du dialogue politique.

« La direction nationale de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée « UDRG » a constaté non sans regret, l’approfondissement des divergences politiques au sein de la coalition dénommée « Convergence pour la Renaissance de la Démocratie en Guinée » notamment au sujet du dialogue politique. En effet depuis quelques mois il est apparu une lecture divergente de la marche de la transition politique en Guinée. Cela a conduit à une cascade de départs de partis politiques dans un premier temps. Par la suite, des points de frictions nouveaux sont nés en relation avec la mise en force de décisions qui ont aliéné l’autonomie politique de la CORED à savoir le soutien proclamé à des manifestations politiques dans un contexte troublé », a dénoncé le parti de Bah Oury.

Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la récusation de l’invitation du Gouvernement pour l’ouverture des concertations et des propos discourtois qu’auraient tenu Mamadou Sylla à l’encontre de Bah Oury.

« Hier avant la réunion, une déclaration avait été préparée d’avance pour récuser l’invitation du gouvernement pour la concertation sans au préalable une concertation. Notre représentant n’a pas validé ce texte. Dans ce contexte, la déclaration du Président de la CORED, El Hadj Mamadou Sylla sur les ondes de la radio FIM, mettant en cause la loyauté de notre Vice-Président chargé des Affaires Politiques M.Ibrahima Aminata KABA d’une part et les propos discourtois à l’endroit du Président de l’UDRG d’autre part sont inacceptables. A l’examen de tous ces faits, L’UDRG se retire de toutes les instances de la CORED et confirme sa participation au cadre de dialogue engagé sous l’égide du Gouvernement », lit-on dans la note du parti de Bah Oury

