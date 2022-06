Canal + Guinée récompense plusieurs de ses abonnés qui bénéficient jusqu'à 30 mois d'abonnement gratuit...

CONAKRY-Le géant de la distribution d'images, Canal + Guinée vient de donner le sourire à plusieurs de ses abonnés. Dans la matinée de ce samedi, 25 juin 2022, des dirigeants de l'entreprise ont procédé à la remise des abonnements gratuits aux gagnants de sa tombola lancée depuis le 1er juin 2022. La remise a eu lieu dans la boutique Canal+ de Kaloum

Parmi les heureux bénéficiaires de cette promo qui prend fin le 30 juin prochain, figure Mamadou Oury Diallo. Pour avoir renouvelé son abonnement dans le mois en cours, cet homme qui évolue dans l'humanitaire a remporté le jackpot qui est de 30 mois (à partir de ce samedi jusqu'au 2 janvier 2025) d'abonnement gratuit. Ce qui équivaut à 19 millions 200 milles francs guinéens.

Pour se rapprocher davantage de ses clients, Canal + Guinée procède chaque jour, depuis le 1er juin 2022 à un tirage au sort. Les gagnants du premier lot repartent avec un abonnement gratuit de 30 jours (un mois) de la formule supérieure. Et, à la fin de chaque semaine, un nouveau tirage est effectué parmi les bénéficiaires des trente (30) mois d'abonnement gratuit.

A l'issu de cet autre tirage, le nouvel abonné qui gagne, se voit offert un abonnement gratuit de trente (30) mois.

Selon Amadou Tall, chargé de l'abonnement à Canal + Guinée, les offres ne se limitent pas seulement à ce tirage.

« En plus ce ça, pour ce mois de juin, nous avons une ouverture de droit (ODD). Tous ceux qui ont des décodeurs Canal +, que tu sois coupé ou actif, si tu te réabonnes en reprenant ta formule de base, tu as droit à 30 jours offerts à la formule supérieure. Je donne un petit exemple. Un abonné de la formule Évasion qui s'était réabonné depuis le mois de mai, s'il vient se réabonner courant ce mois de juin là, Canal + lui donne la formule de 310.000 francs guinéens pendant trente jours. C'est une offre qui est mise en place pour tous les abonnés », a-t-il expliqué.

Faisant partie des heureux bénéficiaires, Dr Aly Badara Nabé, chirurgien-dentiste et enseignant à la faculté des sciences et technique de la santé de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry n'a pas caché sa joie.

« C'est une très grande satisfaction. Avoir un mois gratuit de réabonnement pour un enseignant c'est beaucoup. Ça me permettra de passer de bons moments surtout que je prends mes congés le mois d'août. Je dis merci à Canal + », s'est réjoui Dr Nabé.

Abondant dans le même sens, Mamadou Oury Diallo, le gagnant des (30) mois d'abonnement gratuit a d'abord rappelé que c'est en 2016 qu'il a souscrit aux services de Canal +. C'est donc avec une grande satisfaction qu'il reçoit cette offre qui va épargner sa famille des frais de réabonnement pendant deux ans.

« Je suis très content de gagner ces 30 mois d'abonnement gratuit. Cela va changer beaucoup de choses dans la famille. Je suis un grand fan de foot, cet abonnement va me permettre de profiter de la nouvelle saison sportive européenne. Ma femme aussi va profiter de ses chaines préférées, Novelas et autres. Il faut noter que financièrement je suis soulagé parce que, quand on fait le calcul, si je devais me réabonner, ça allait me coûter beaucoup d'argent. Je dis merci à Canal + et j'encourage tous les Guinéens qui n'ont pas souscrit à ses services, de le faire afin de pouvoir profiter de ce gain », a lancé Mamadou Oury Diallo.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23