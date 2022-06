Urgent : l’ouverture du cadre de dialogue reportée… les raisons

CONAKRY-Le Premier ministre Mohamed Béavogui a décidé de reporter au 27 juin prochain la rencontre qui était prévue ce vendredi 24 juin 2022 entre le Gouvernement, les coalitions des partis politiques, les organisations de la société civile et les syndicats.

Ce report s’explique, selon le chef du Gouvernement, par la volonté exprimée du CNRD et du Gouvernement de mobiliser l’ensemble des acteurs socio- politiques autour de la table du dialogue pour une transition inclusive et apaisée.

Cette décision de l'exécutif intervient après que de grandes coalitions politiques -ANAD, collectif RPg arc en ciel et alliés, Cored, Fndc-politique-, aient décidé de bouder l’ouverture de ces concertations.

Invitant les religieux et les membres du corps diplomatique et consulaire à assister à la rencontre du 27 juin, Mohamed Béavogui réaffirme la ferme volonté de son Gouvernement de conférer à ce dialogue tout son caractère constructif et efficace.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com