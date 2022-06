Fraude au Bac : 688 téléphones saisis, 365 candidats éliminés...

CONAKRY-Le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a dressé, ce vendredi 24 juin 2022, le tableau statistique des cas de fraudes enregistrés dans les différents centres d'évaluation à l’occasion des examens nationaux, session 2022.

Selon Guillaume Hawing, au Baccalauréat de cette année, au total 365 candidats ont été fraudés, 688 téléphones saisis et 175 enseignants éliminés.

Dans ses explications devant la presse, le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a révélé les différents stratagèmes utilisés par les candidats pour tromper la vigilance des surveillants.

Il s'agit, dit-il, de téléphones incorporés dans des chaussures épaisses, des candidats qui partent nuitamment dans les centres pour cacher leurs téléphones et documents dans les toilettes et salles de classe, des groupes WhatsApp et Télégramme animés par des réseaux mafieux, des tentatives d'introduction de traités dans certains centres par des comités de rédaction.

Qualification de l'enseignement

Guillaume Hawing est aussi revenu sur les réformes projetées pour la qualification de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation.

Il a cité une batterie de mesures dont la révision des programmes d'enseignement, la formation des formateurs, des gestionnaires de l'administration scolaire (IRE, DPE, DCE, DSEE) et des chefs d'établissements, le renforcement du dispositif d'évaluation des apprentissages, la construction/rénovation et l'équipement des infrastructures scolaires.

Publication des résultats

En ce qui concerne la date de la publication des résultats, le ministre Guillaume Hawing s'est réservé d'annoncer une quelconque date. Mais, il a indiqué que son ministère a déjà deux semaines de gain du fait que le secrétariat n'existe plus dans le processus.

« Je ne vais pas vous dire une date mais retenez que le travail sera bien fait. Là où je suis, je connais le pourcentage de la correction de l'examen de fin d'études. Ce que je peux vous dire est que année, toutes les notes des admis seront publiés sur notre site », a-t-il annoncé.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (000224) 623 06 56 23