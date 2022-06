Conakry : Signature d'une convention de partenariat entre le FDSI et l'ANAM du Mali

CONAKRY- La Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) et l'Agence Nationale d'Assistance Médicale (ANAM) du Mali ont signé ce vendredi, 24 juin 2022, une convention de partenariat. Cette démarche qui vise à faire de la protection sociale, un véritable outil de développement, cadre avec la volonté des deux chefs d'Etat guinéen et malien.

Dans le but de pérenniser les relations fraternelles qui ont toujours existé entre la République de Guinée et celle du Mali, les deux institutions étatiques chargées de promouvoir la protection sociale ont décidé de mutualiser les efforts afin de mieux servir leurs populations cibles. Après plusieurs échanges de courriers, le Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) à sa tête Lansana Diawara a donc jugé utile d'inviter l'ANAM du Mali en Guinée pour une visite de travail. Et, le premier jalon déjà posé est la signature d'une convention de partenariat.

« Ce jumelage entre les deux directions permettra d'ouvrir une voie prioritaire d'échanges entre les deux structures, de sensibiliser, d'encourager leurs personnels respectifs à une réflexion et à des échanges d'idées sur les grands enjeux de la couverture sociale sanitaire universelle, de la protection sociale, de créer un sentiment d'identité et d'appartenance à un espace commun », a déclaré Lansana Diawara.

Ensuite, le directeur général du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) a salué le rôle joué par le Colonel Mamadi Doumbouya et son homologue Colonel Assimi Goïta pour la matérialisation de ce partenariat. Devant ses hôtes, Lansana Diawara a exprimé sa ferme détermination à mener à bon port cette convention jugée bénéfique pour les deux structures.

« Je puis vous rassurer que la Direction Générale que j'ai la charge de diriger ne ménagera pas ses efforts et ses moyens pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre aux attentes des deux populations », a-t-il rassuré.

Pour sa part, Hameth Ben Hamane Traoré Directeur de l'Agence Nationale d'Assistance Médicale du Mali (ANAM) a rappelé que la structure qu'il dirige a été créée en 2009. Grâce à son expérience dans la prise en charge des indigents depuis des années, l'ANAM Mali entend de par ce partenariat, procéder à un partage de compétences.

« La cérémonie de signature a fixé déjà les cadres de collaboration. Il y aura d'abord le renforcement de capacités, des échanges de documentation entre nos deux structures, la participation aux séminaires et nous allons faire aussi entre nos deux structures des appuis conseils qui vont aider l'ensemble des structures à avancer dans la prise en charge de nos populations cibles que sont les indigents», a-t-il confié.

