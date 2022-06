Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) lance le présent appel d’offres pour le recrutement d’un cabinet pour le recrutement de nationaux à mettre à la disposition d’EGA. Toute société remplissant les conditions d’éligibilité peut soumissionner au présent appel d’offres.

Les documents d’appel d’offres peuvent être consultés en cliquant sur le lien suivant : https://cutt.ly/pKE3cEz.

Les soumissionnaires doivent présenter l’offre à prix ferme au plus tard le 01 juillet 2022 à 12h00. Ladite offre doit être valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires ne devront soumettre les offres (technique et financière) que par courriel et dans deux documents distincts (l’un intitulé offre technique et l’autre intitulé offre financière) portant la mention : Numéro de l’offre : 9000-PGAP1138-XSLT-00001, en objet à l’adresse électronique suivante : gactender@ega.ae.

Les questions concernant l’appel d’offres seront UNIQUEMENT adressées à :

Mamadou Ramata Bah

Administrateur de contrats

mrbah@ega.ae

gaccontract@ega.ae