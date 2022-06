Le cortège de Doumbouya "caillassé" à Conakry ? L’entourage du président de la transition précise…

CONAKRY- Le cortège du colonel Mamadi Doumbouya a-t-il été caillassé ce mercredi 22 juin 2022 à Conakry ? L’entourage du président de la transition a apporté des précisions sur cette affaire qui continue de faire des vagues.

Un témoin qui s’est confié à nos confrères de Djoma TV a témoigné que des jeunes mécontents face à la crise du carburant qui perdure auraient exprimé leur ras-le-bol en jetant des pierres en direction du cortège du président de la transition alors qu’il partait au stade Général Lansana Conté. Selon ce même témoin des gendarmes sont intervenus pour disperser les jeunes.

Interrogé par Africaguinee.com, une source proche de l’entourage du président de la transition a soutenu qu’il n’y a pas eu d’incidents du début jusqu’à la fin du cortège. Notre source parle d’affabulations.

« Il n’y a eu aucun incident à plus forte raison des jets de pierre. Peut-être qu’il y a eu une expression de colère après ou avant le passage du cortège. On a tous vu que le président a été accueilli avec faste et a communié avec les amoureux du cuir rond…c’est l’essentiel et c’est le plus important.

Derrière on ne peut pas empêcher un citoyen d’exprimer sa colère suite à cette question liée au carburant. Mais affirmer qu’on a poussé le bouchon jusqu’à caillasser le cortège du président, c’est réellement des affabulations », a indiqué notre interlocuteur.

A suivre…

Africaguinee.com