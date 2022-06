Géraud Moussarie, DG de Rio Tinto : "Simandou a le potentiel de transformer véritablement la Guinée…"

CONAKRY-Le Groupe Rio Tinto Simfer détenteur des blocs 3 et 4 de Simandou a réitéré, mercredi 22 juin 2022 son engagement à jouer sa partition pour la réalisation de ce méga-projet minier qui nécessite une mobilisation de 15 milliards de dollars.

Conscient de l’ampleur et de la complexité de ce projet, Géraud Moussarie, Directeur Général du géant minier anglo-australien a aussi souligné la nécessité pour toutes les parties de travailler en partenariat.

« Il s’agit d’un méga-projet d’une ampleur et d’une complexité extraordinaires, le plus important de la région et peut-être du monde à l’heure actuelle. Nous reconnaissons que personne ne peut construire cela seul. Bien faire les choses, c’est travailler en véritable partenariat. Nous sommes pleinement déterminés à travailler en collaboration -avec le gouvernement, nos partenaires, les communautés (…) -pour faire en faire une réalité. Il est donc crucial que tous les acteurs, je veux citer le gouvernement, les partenaires au développement, la société civile et les sociétés minières se réunissent en tant qu’alliance autour du développement durable », a déclaré Géraud Moussarie.

Cet engagement cadre avec la volonté exprimée par le président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya quant à la création d'une co-entreprise chargée de la construction des différentes infrastructures mais aussi le respect des normes environnementales.

Alors qu’il s’exprimait à l’occasion d’une rencontre consacrée aux mines et au développement durable, ce haut dirigeant du Groupe Rio Tinto Simfer a aussi souligné l’importance de protéger l’environnement. M. Mussarie assure que son entreprise ne faillirait pas.

« La protection de notre environnement doit progresser en accord avec les projets de développement économique de la Guinée au bénéfice de sa population, de ses femmes, de ses enfants et de ses générations futures. Nous, Rio Tinto, reconnaissons notre devoir et notre rôle en tant qu’opérateur de grand projet pour veiller à ce que les générations futures puissent profiter de la générosité de la nature et tirer parti du développement que les industries minières et connexes apportent à la société, comme par exemple l’agri-business. Au nom de notre entreprise et de chaque employé, je vous réitère, l’engagement de Rio Tinto à respecter ces normes élevées. Non seulement les sociétés minières, mais aussi les partenaires et investisseurs internationaux reconnaissent et respectent cet engagement », a déclaré le Directeur Général de Rio Tinto.

Par ailleurs, Géraud Moussarie est aussi revenu sur les avantages liés à la réalisation du projet Simandou, un des plus importants au monde. Selon lui, Simandou a le potentiel de transformer véritablement la Guinée grâce à l’investissement, à son contenu local, au renforcement des compétences et des capacités pour la jeunesse ainsi qu’au développement des infrastructures nationales.

Ce projet, dira-t-il, peut catalyser le développement d’autres entreprises et industries, créant de nouvelles opportunités là où il n’en existe pas aujourd’hui. Mais il n’y a pas que ça.

À une époque où le monde est confronté à des impacts croissants du changement climatique, explique-t-il, la Guinée à travers le projet Simandou a un rôle essentiel à jouer.

« Le minerai de fer à haute teneur de Simandou jouera un rôle crucial dans la réduction des émissions de carbone lors de la fabrication de l’acier, aidant ainsi à mettre sur le marché un acier à faible teneur en carbone (…). L’acier de Simandou, à faible teneur en carbone, contribuera ainsi à rendre le développement mondial plus durable », a indiqué M. Mussarie.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23