Doumbouya s’offre un bain de foule : "Le peuple est en harmonie avec lui", selon Amara Camara

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya s’est offert un bain de foule, mercredi 22 juin 2022, au stade Général Lansana Conté de Nongo, où se jouait un match de charité en présence d’une poignée de stars dont le franco-guinéen Paul Pogba, Akon, Salif Keita.

Du haut du capot d’un véhicule blindé entouré d’un impressionnant dispositif sécuritaire, le tombeur d’Alpha Condé a fait le tour du stade saluant des deux mains le public qui criait.

Pour le colonel Amara Camara, cela témoigne que le colonel-président est en harmonie avec « son peuple ».

« On a été ému de voir tout ce beau monde acclamer et soutenir son président. C’est dire encore une fois, que le peuple est en harmonie avec son président », a déclaré le porte-parole et ministre secrétaire général de la présidence.

