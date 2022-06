Dialogue : Un responsable du RPG arc-en-ciel "exige" l'arrêt des poursuites à la CRIEF

CONAKRY-Alors que le Gouvernement appelle les acteurs politiques à un dialogue inclusif à compter du vendredi 24 juin, le Secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel, l’ancien parti au pouvoir sollicite de nouvelles garanties.

Dr Sékou Condé qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com demande la fin des poursuites engagées contre certains hauts dirigeants du RPG arc-en-ciel devant la Crief (cour de Répression des infractions économiques et financières).

« Pour une transition réussie, il faut qu’ils arrêtent les chasses aux sorcières comme ils le font actuellement et qu'on libère les prisonniers », a invité ce haut responsable de l’ancien parti au pouvoir.

Il soutient qu’il revient à un Gouvernement civil d’engager (si nécessaire) des poursuites contre des personnes ayant géré le pays. Revenant sur le dialogue, ce cadre du parti de l’ancien président Alpha Condé affiche la prudence.

« S'ils sont de bonne foi, il n'y a pas de problème. Qu'ils disent enfin qu'ils ont accepté ce qu'on a demandé depuis très longtemps à savoir un dialogue inclusif pour une transition apaisée, c’est une bonne chose », a-t-il dit.

Ce mardi 21 juin 2022, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a adressé des courriers d’invitation aux différents dirigeants des coalitions politiques pour une session de concertation qui se tiendra du vendredi 24 au lundi 27 juin 2022.

Le 16 juin dernier, le collectif RPG arc-en-ciel et alliés ont demandé à la junte la libération et la préservation de la dignité de ses cadres et dirigeants détenus.

Le parti d’Alpha Condé et ses alliés avait aussi lancé un appel pressant aux autorités de la transition pour qu'elles prennent toutes les initiatives, pour le retour d'un climat de confiance, de dialogue qui garantit l'expression des droits politiques et civiques.

A suivre…

Africaguinee.com