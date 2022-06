Marche du 23 juin : Dalein appelle ses partisans à répondre au mot d’ordre du FNDC

PHILADELPHIE-Depuis les États-Unis où il est en tournée, Cellou Dalein Diallo, a appelé dimanche 19 juin 2022, lors d’un meeting dans la ville de Philadelphie, à soutenir la manifestation du 23 juin prochain.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) affirme que le combat pour l’instauration de la démocratie et de l’État de Droit doit continuer.

« Le combat pour l’instauration de la démocratie et de l’État de Droit doit continuer. C’est pourquoi nous avons demandé que les militants et sympathisants sortent le 23 juin pour répondre au mot d’ordre du FNDC pour exiger le dialogue, le respect des Lois et le respect des engagements pris », a déclaré l’ancien premier ministre.

Cellou Dalein Diallo affirme être ouvert au dialogue, toutefois, il exige un minimum d’égard. « Ce que nous revendiquons, c’est le dialogue et le respect de nos droits. Nous avons voulu être des partenaires du CNRD.

Nous sommes la plus, sinon l’une des plus grandes formations politiques du pays, il faut qu’on nous traite avec un minimum de respect. Nous sommes prêts à apporter notre contribution. La Guinée, c’est notre Guinée. Nous sommes ouverts au dialogue », a-t-il lancé.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com