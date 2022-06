Guinée : Vers un report de la marche du FNDC ? "Rien n’est exclu…"

CONAKRY-Se dirige-t-on vers un report de la manifestation projetée par le front national pour la constitution (Fndc) ? Face aux risques de confrontations, des démarches volontaristes sont en cours pour convaincre le mouvement dirigé par Oumar Sylla « Foniké Mengué » à renoncer à sa mobilisation prévue le 23 juin 2022.

Ce dimanche 19 juin 2022, un responsable du FNDC a déclaré que rien n’est exclu avant la date du 23. Billo Bah, responsable antennes et mobilisation du FNDC assure qu’ils sont soucieux de la paix en Guinée.

« Pour l’instant, on ne peut pas se prononcer sur un quelqu’un report, mais ce que reste clair, nous sommes demandeurs d’un dialogue. On est ouvert à toute action de bons offices pour permettre à la Guinée d’être un havre de paix. Nous ne sommes pas des apatrides. Si nous avons réclamé ce droit, c’est parce que c’est légitime. Mais tout est possible (avant le 23) rien n’est exclu », a indiqué ce dirigeant du FNDC en marge d'une rencontre avec l'ambassadeur de la paix Elhadj Djériba Diaby.

Il y a quelques jours, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé a affiché une ouverture vis-à-vis du FNDC, déclarant qu’il n’hésitera pas à rencontrer ses dirigeants pour discuter.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com