Général Aboubacar Sidiki Camara : "C’est ridicule de croire qu’on peut apporter une base militaire chez nous…"

CONAKRY-La présence du ministre délégué à la Défense nationale en France où il a pris part au salon international Eurosatory, consacré à la défense et à la sécurité terrestre et aéroterrestre, a suscité des interprétations les plus farfelues.

Certains ont propagé des rumeurs selon lesquelles le Général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara « Idy Amine » s’était rendu à Paris pour signer un accord pour l’implantation d’une base militaire étrangère en Guinée.

« Faux », a rétorqué ce samedi 18 juin 2022 dans la soirée, à sa descente d’avion en provenance de l’Hexagone. Le ministre délégué à la Défense qui s’est prêté aux questions d’un pool de journalistes tirés au volet, a indiqué qu’il n’est pas de son ressort de parapher de tels accords.

Le Général Camara n’a pas fait dans la dentelle pour répondre aux auteurs de ces allégations. Explications.

« Ces déclarations sont l’expression éloquente de l’ignorance de leur auteur sur les mécanismes qui régissent les relations internationales. Parce que pour un tel accord, ce n’est pas le ministre délégué à la défense national qui le fait, mais plutôt le ministère des affaires étrangères. Ces accords pareils dans ces domaines sont ratifiés par l’Assemblée Nationale. Une Assemblée élue. Tel n’est pas le cas actuellement. Donc, ces communicants qui croient qu’un ministre délégué à la défense nationale est chargé de signer de tel accord, montrent éloquemment qu’ils sont ignorants des mécanismes des relations internationales.

Deuxième élément. Je considère que c’est une façon de chercher des poux sur une crane rasée. La république de Guinée depuis la nuit des temps, a eu la chance d’avoir les plus grands leaders historiques avant l’indépendance, qui n’ont jamais accepté la soumission, qui se sont défendus. Chaque région de la Guinée a eu un résistant. Donc, notre pays est particulier. De son indépendance en 1958 à nos jours, aucun pays n’a apporté un soutien de quelque nature que ce soit sur le sol guinéen pour la défense de notre patrie. Déjà, lors de la crise du Congo qui a amené la mort de patrice Lumumba, les troupes guinéennes étaient déjà au Congo. Ce sont les militaires guinéens qui ont conquis l’indépendance de l’Angola, de la Namibie, de la Mozambique, formé les soldats de l’Afrique du sud, libéré la Guinée Bissau, mis fin aux coups d’Etat et aux guerres civiles en Sierra Léone, au Liberia. Ils sont intervenus pour mettre hors d’état de nuire Bob Dinar au Benin.

Alors, croire que nous pouvons apporter une base militaire sur notre territoire, c’est vraiment trop ridicule. La Guinée est le seul pays qui a eu affaire à une puissance occidentale qui a débarqué sur son territoire le 22 novembre 1970, elle a mis cette puissance hors de son territoire sans aucun apport étranger. La Guinée est le seul pays qui a mis fin à une rébellion sur son territoire sans aucune troupe étrangère. L’armée guinéenne est en communion avec son peuple. Il y a un élément caractéristique de la Guinée : le moral national. La Guinée est un pays guerrier, pas un pays belliqueux. Nous n’avons besoin de personne pour la défense de notre territoire national.

Il y a un principe que nous devons retenir. La diplomatie porte la voix de la politique intérieure à l’extérieure. Et l’armée assure la continuité de l’action diplomatique. Si nous sommes présents aujourd’hui à Kidal, c’est parce que la politique intérieure à travers le ministère des affaires étrangères s’est engagée à participer au mandat de l’ONU à travers la Munisma. Quand on ignore ces principes-là pour aller inventer qu’un ministre délégué est parti signer un accord pour installer une base militaire dans un pays qui a été historiquement guerrier qui a l’objet de toute sorte d’agression, de rétorsion, d’embargo mais qui a su résister, c’est vraiment ridicule. Donc, cela n’est pas à l’ordre du jour, ce n’est pas mon travail. Le président de la transition est clair : sa présence c’est pour redorer l’autorité de l’État, le rayonnement de la Guinée ».

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com